Нафтогаз готовится к изменениям на рынке голубого топлива в рамках сотрудничества с МВФ

Работник Нафтогаза. Фото: utg.ua

Украина готовится к изменениям на рынке газа в ближайшие годы. В частности, в следующем отопительном сезоне не планирует импорт голубого топлива и намерена принять меры для стабильности системы после того, как истечет срок действия транзитного соглашения с РФ в конце 2024 года.

Об этом говорится в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

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Изменения на рынке газа

Как отмечается, благодаря ограниченному внутреннему потреблению и растущему внутреннему производству снизилась потребность в импорте газа в прошлом отопительном сезоне.

"На следующий отопительный сезон 2024/25 года власти не планируют дополнительного импорта газа для внутреннего потребления, в том числе за счет расширения производственных мощностей "Нафтогаза", — сообщается в документе.

Кроме того, Украина намерена принять три миллиарда кубометров дополнительного газа для хранения нерезидентами для нужд стран Европейского Союза (ЕС).

Обновленная стратегия "Оператора ГТС Украины" и газотранспортной сферы соответствующим образом отражает новую операционную среду для оптимизации размера системы и определения альтернативных источников поставок газа. Ожидается, что это будет иметь решающее значение для ОГТСУ в финансовой и оперативной подготовке к сценарию нулевого транзита. Речь идет о ситуации, когда истечет срок действия транзитного контракта в конце текущего года.

"В частности, мы примем законопроект №6133, предусматривающий особый режим работы ОГТСУ для сокращения его эксплуатационных расходов и технического обслуживания некритических целей транспортировки газа", — следует из Меморандума.

Действующее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 года на пять лет. Несмотря на войну, российский газ продолжает проходить через украинскую территорию в европейские страны: Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. В украинском правительстве неоднократно заявляли, что не планируют пролонгировать контракт.

Повышение тарифов на газ

Также власти в рамках сотрудничества с МВФ допускают повышение коммунального тарифа на газ для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.

Согласно Меморандуму, программа реформ в энергосекторе потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках голубого топлива после войны.

Учитывая это, правительство намерено принять "Дорожную карту" по пошаговой либерализации энергорынков (природного газа и электроэнергии), где будет прописан четкий план реализации.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Нафтогаз утвердил еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, что в Украине из-за потепления некоторые местные власти начали принимать решение о том, чтобы досрочно свернуть отопительный сезон 2023-2024. В частности, так поступили власти Херсона.