Нафтогаз готується до змін на ринку блакитного палива у рамках співпраці з МВФ

Працівник Нафтогазу. Фото: utg.ua

Україна готується до змін на ринку газу у найближчі роки. Зокрема, наступного опалювального сезону не планує імпорт блакитного палива та має намір вжити заходів для стабільності системи після того, як закінчиться термін дії транзитної угоди з РФ наприкінці 2024 року.

Про це йдеться у Меморандумі із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Зміни на ринку газу

Як зазначається, завдяки обмеженому внутрішньому споживанню та зростаючому внутрішньому виробництву знизилась потреба в імпорті газу минулого опалювального сезону.

"На наступний опалювальний сезон 2024/25 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, у тому числі за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", — повідомляється у документі.

Окрім того, Україна має намір прийняти три мільярди кубометрів додаткового природного газу для зберігання нерезидентами для потреб країн Європейського Союзу (ЄС).

Оновлена стратегія "Оператора ГТС України" та газотранспортної сфери відповідним чином відображає нове операційне середовище задля оптимізації розміру системи та визначення альтернативних джерел постачання газу. Очікується, що це матиме вирішальне значення для ОГТСУ у фінансовій та оперативній підготовці до сценарію нульового транзиту. Йдеться про ситуацію, коли завершиться термін дії транзитного контракту наприкінці поточного року.

"Зокрема, ми приймемо законопроєкт №6133, який передбачає особливий режим роботи ОГТСУ для скорочення його експлуатаційних витрат та технічного обслуговування некритичних цілей транспортування газу", — випливає з Меморандуму.

Чинна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" була укладена наприкінці 2019 року на п'ять років. Попри війну, російський газ надалі проходить через українську територію в європейські країни: Австрію, Словаччину, Італію та Угорщину. В українському уряді неодноразово заявляли, що не планують пролонгувати контракт.

Підвищення тарифів на газ

Також влада у рамках співпраці з МВФ допускає підвищення комунального тарифу на газ для населення. Ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.

Згідно з Меморандумом, програма реформ в енергосекторі вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на гуртових та роздрібних ринках блакитного палива після війни.

З огляду на це, уряд має намір ухвалити "Дорожню карту" щодо покрокової лібералізації енергоринків (природного газу та електроенергії), де буде прописаний чіткий план реалізації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Нафтогаз затвердив ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

Раніше ми писали, що в Україні через потепління деякі місцеві влади почали ухвалювати рішення про те, щоб достроково згорнути опалювальний сезон 2023-2024. Зокрема, так вчинила влада Херсона.