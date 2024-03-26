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В Україні міста достроково завершують опалювальний сезон — де вимкнули тепло

26 березня 2024 11:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Опалювальний сезон — в яких містах України вже вимкнули тепло
Батарея в оселі. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні через потепління деякі місцеві влади почали ухвалювати рішення про те, щоб достроково згорнути опалювальний сезон 2023-2024. Зокрема, так вчинила влада Херсона.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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У відомстві зазначили, що відповідні рішення влада на місцях ухвалює, з огляду на сприятливу погоду.

"Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні", — повідомили у Міністерстві.

Опалювальний сезон у місті розпочався 21 листопада 2023 року, теплоносій подали до 1,2 тис. багатоквартирних будинків.

Як зазначали раніше в "Укренерго", рішення про завершення опалювального сезону в регіонах, які суттєво постраждали від атак РФ, будуть ухвалювати окремо.

Також про дострокове припинення опалювального сезону заявили у Харкові. Зараз там тривають відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста, пошкоджені від атак РФ 22 березня.

Очікується, що опалювальний сезон завершать у Луцьку та Краматорську найближчими днями.

Варто зауважити, що в НАК "Нафтогаз України" попереджали про можливість завершення опалювального сезону раніше від запланованого. Так, у разі збереження плюсової температури повітря тепло в домівках українців обіцяли вимкнути наприкінці березня.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", — повідомили в компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Нафтогаз затвердив ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

Також ми писали, що в країні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

комунальні послуги
опалювальний сезон
Херсон
Міненерго

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