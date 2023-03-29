Украина может возобновить экспорт электричества, — Минэнерго
В Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, позволяющие возобновить экспорт в европейские страны.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.
-
В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек
-
У Украины есть данные россиян, незаконно усыновивших похищенных украинских детей, — Верещук
-
Угрозы путина о ядерном оружии в беларуси: когда Совбез ООН соберется на заседание
-
Мир должен покончить с российским империализмом, – глава МИД Чехии Липавский
-
Срок действия договора аренды для УПЦ МП в Нижней Лавре истекает: что известно
-
Зинченко и Сака оказались в одной команде с Холандом и Де Брюйне
-
Россия входит в затяжной экономический кризис, рф ждет нехватка наличных, — СМИ
-
Глава Пентагона высказался о предоставлении Украине истребителей F-16
-
Курс валют в Украине 29 марта: сколько стоят доллар и евро
-
В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы
Какие планы у Минэнерго
Как отмечается, Галущенко выразил надежду на скорейшее решение ENTSO-E относительно повышения возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и Европейским Союзом. Об этом шла речь во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошем Шефчовичем в Брюсселе.
Министр рассчитывает, что полученные от экспорта деньги стабилизировали бы финансовое состояние энергокомпаний, понесших существенные потери от российских атак. Кроме того, вырученные средства позволили бы начать подготовку к следующему отопительному сезону.
Также стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электроэнергии и газа. В частности, Галущенко отметил заинтересованность Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.
Чиновники заявили о необходимости сохранения европейских санкций против россии в энергосекторе, их распространении на российскую ядерную отрасль.
Марош Шефчович заверил, что Евросоюз в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с россией, сохраняя политическое давление.
Приостановка экспорта
Украине с 11 октября 2022 года пришлось приостановить экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.
Напомним, в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.
Также мы писали, что в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.