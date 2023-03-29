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Украина может возобновить экспорт электричества, — Минэнерго

29 марта 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украина может возобновить экспорт электричества
Возникли резервные мощности, позволяющие возобновить экспорт
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ситуация с генерацией электрической энергии стабилизировалась. Возникли резервные мощности, позволяющие возобновить экспорт в европейские страны.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, Галущенко выразил надежду на скорейшее решение ENTSO-E относительно повышения возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и Европейским Союзом. Об этом шла речь во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам межинституциональных отношений Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

Министр рассчитывает, что полученные от экспорта деньги стабилизировали бы финансовое состояние энергокомпаний, понесших существенные потери от российских атак. Кроме того, вырученные средства позволили бы начать подготовку к следующему отопительному сезону.

Также стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электроэнергии и газа. В частности, Галущенко отметил заинтересованность Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.

Чиновники заявили о необходимости сохранения европейских санкций против россии в энергосекторе, их распространении на российскую ядерную отрасль.

Марош Шефчович заверил, что Евросоюз в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с россией, сохраняя политическое давление.

Приостановка экспорта

Украине с 11 октября 2022 года пришлось приостановить экспорт электричества из-за ракетных обстрелов. Атаки поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставив остановить поставки электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.

Также мы писали, что в ДТЭК Киевские электросети рассказали о деталях работы украинской энергетической системы. Объемы потребления не являются постоянными, и они зависят от нескольких факторов.

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