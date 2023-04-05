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Україна планує збудувати ще одну електролінію з Євросоюзом

5 квітня 2023 08:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Україна планує збудувати ще одну електролінію з Євросоюзом
Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Україна веде переговори про спорудження ще однієї лінії електропередач, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом.

Про такі наміри розповів президент компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише Укрінформ.

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Інтерконектори між Україною і ЄС

Як зазначив посадовець, питання обговорюють за участю Міністерства енергетики України, "Енергоатома", та "Укренерго". 

Лінія з РАЕС вважається однією з найпотужніших електростанцій в Україні. Вона складається із чотирьох енергоблоків генеруючою потужністю 2835 МВт. 

"Оскільки вона знаходиться на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС. Знайшовся інвестор це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах", зауважив він.

Запуск старих ЛЕП

За словами голови Енергоатома, проєкт дозволить збільшити пропускну спроможність українських ліній до Євросоюзу.

"На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув, яка 30 років не працювала", повідомив Котін.

Так, Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Дану повітряну лінію електропередачі вивели з експлуатації і з 1991 року не працювала. Електролінія дасть Україні можливість здійснювати експорт та імпорт електроенергії до країн Євросоюзу, що матиме позитивний вплив для розвитку економіки.

Енергоатом завершив роботи у повному обсязі. На майданчику змонтували частину необхідного обладнання, провели роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тому щойно свою частину зобов'язань виконає Укренерго, лінія буде готова до введення в експлуатацію.

За попередніми оцінками фахівців, роботи Укренерго може закінчити у квітні 2023 року.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.

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