Україна планує збудувати ще одну електролінію з Євросоюзом

Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом

Україна веде переговори про спорудження ще однієї лінії електропередач, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Планують з'єднати Рівненську АЕС з польським Хелмом.

Про такі наміри розповів президент компанії "Енергоатом" Петро Котін, пише Укрінформ.

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Інтерконектори між Україною і ЄС

Як зазначив посадовець, питання обговорюють за участю Міністерства енергетики України, "Енергоатома", та "Укренерго".

Лінія з РАЕС вважається однією з найпотужніших електростанцій в Україні. Вона складається із чотирьох енергоблоків генеруючою потужністю 2835 МВт.

"Оскільки вона знаходиться на північному заході України, там реально побудувати лінію з ЄС. Знайшовся інвестор — це польська компанія ORLEN, яка запропонувала будівництво такої лінії на деяких умовах", — зауважив він.

Запуск старих ЛЕП

За словами голови Енергоатома, проєкт дозволить збільшити пропускну спроможність українських ліній до Євросоюзу.

"На сьогодні є дуже багато проєктів, які спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих інтерконекторів між Україною і ЄС. Один з них — лінія між Хмельницькою АЕС і польським містом Жешув, яка 30 років не працювала", — повідомив Котін.

Так, Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Дану повітряну лінію електропередачі вивели з експлуатації і з 1991 року не працювала. Електролінія дасть Україні можливість здійснювати експорт та імпорт електроенергії до країн Євросоюзу, що матиме позитивний вплив для розвитку економіки.

Енергоатом завершив роботи у повному обсязі. На майданчику змонтували частину необхідного обладнання, провели роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тому щойно свою частину зобов'язань виконає Укренерго, лінія буде готова до введення в експлуатацію.

За попередніми оцінками фахівців, роботи Укренерго може закінчити у квітні 2023 року.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Також ми писали, що у ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд доларів.