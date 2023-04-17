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Украина возобновила экспорт электроэнергии в еще одну страну ЕС

17 апреля 2023 11:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Экспорт электроэнергии — Украина возобновила поставки в еще одну страну ЕС
Сотрудники компании "Укрэнерго". Фото: npcukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 17 апреля, в Украине полностью обеспечиваются потребности потребителей в электроэнергии, благодаря чему удалось возобновить экспорт в Словакию. Также продолжается экспорт в Польшу и Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Как отметили в компании, Украина возобновила поставки электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час.

Продолжается экспорт в Польшу объемом 75 МВт ежечасно и Молдову — 99-134 МВт в разные часы. Кроме того, из Словакии продолжается незначительный импорт — 2-4 МВт в разные часы.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что сложной остается ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта.

"Вчера в результате повреждения сетей российскими обстрелами Херсон и часть области временно были обесточены. Энергетики оперативно возобновили питание", — отметили в пресс-службе.

Также продолжается дальнейшее возобновление энергосистемы после массированных атак россиян. Приоритетным является восстановление надежности питания.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, просим, по возможности, переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", добавили в Укрэнерго.

Возобновление экспорта тока в ЕС

С 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Он осуществляется исключительно при первоочередном обеспечении украинских потребителей.

Напомним, 10 апреля Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. На аукционе было распределено 51% всей доступной пропускной способности сетей по четырем участникам.

Недавно Герман Галущенко рассказал, что возобновление экспорта электроэнергии в Европу позволило бы Украине получать до 70 миллионов долларов доходов ежемесячно.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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