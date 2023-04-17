Експорт електроенергії — Україна поновила поставки до ще однієї країни ЄС

Працівники компанії "Укренерго". Фото: npcukrenergo

У понеділок, 17 квітня, в Україні повністю забезпечуються потреби споживачів в електроенергії, завдяки чому вдалось відновити експорт до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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Обсяги експорту електрики

Як зазначили у компанії, Україна поновила постачання електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Триває експорт у Польщу обсягом 75 МВт щогодини та Молдову — 99-134 МВт у різні години.

Окрім того, зі Словаччини продовжується незначний імпорт — 2-4 МВт у різні години.

Водночас в Укренерго зауважують, що складною залишається ситуація з енергопостачанням вздовж лінії фронту.

"Вчора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики оперативно відновили живлення", — зазначили у пресслужбі.

Також триває подальше відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває. Пріоритетним є відновлення надійності живлення.

"Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години", — додали в Укренерго.

Поновлення експорту струму до ЄС

З 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Він здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Нагадаємо, 10 квітня Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

Нещодавно Герман Галущенко розповів, що відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.