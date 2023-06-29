Украина почти гарантированно будет иметь экономический рост в первом полугодии: объясняем почему

Ситуация в экономике будет зависеть от хода войны. Фото: google.com

По итогам первого полугодия 2023 года Украина будет практически гарантированно иметь заметный статистический рост экономики, обусловленный так называемым эффектом низкой базы сравнения.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE сообщила финансовый эксперт, экс-глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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По ее мнению, во втором полугодии текущего года ситуация будет зависеть от многих факторов, включая объемы урожая и логистические возможности его экспорта.

"Сейчас у Украины достаточно шансов выйти на заметный рост реального ВВП по итогам 2023 года", — говорит эксперт.

Причины роста экономики

Этап падения экономики, обусловленного потерей части территории, разрушением предприятий и нарушением логистики (прежде всего экспортной), сменился этапом адаптации. Поэтому аналитики выражают осторожный оптимизм относительно итогов 2023 года. В частности, НБУ улучшил свой прогноз до 2,1% прироста ВВП.

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"Считаю, что при позитивном развитии событий на фронте результат может быть и лучше. Во-первых, бизнес все лучше приспосабливается к военным рискам и возобновляет работу. Во-вторых, разворачиваются процессы восстановления, как финансируемые из бюджета, так и частные. В-третьих, есть реальная перспектива запуска иностранных инвестиционных проектов», — объясняет доктор экономических наук, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Самым глубоким падение экономики было во втором квартале 2022 года, поэтому второй квартал этого года уже может принести положительный результат.

Риски для экономики

Несмотря на положительные тенденции в экономике, следует учитывать ряд дополнительных рисков, влияющих на постоянство экономических процессов.

Меньший урожай этого года, который может дополнительно ухудшиться из-за последствий разрушения Каховской ГЭС, может замедлить экономическую динамику во втором полугодии.

Фактором риска остается сложная ситуация вокруг "зернового коридора" и неопределенность дальнейшего агротранзита и торговли со странами ЕС.

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Осенью снова вероятно усложнение ситуации в полуразрушенной энергосистеме, даже в случае отсутствия существенного ущерба от новых атак россиян.

Накапливаются риски из-за сворачивания банковского кредитования экономики, усложняющего адаптацию к росту расходов предприятий.

В конце концов медленный прогресс в военных действиях может ослабить мотивацию к восстановлению, которое сейчас является одним из существенных драйверов экономической динамики, предупреждает Ярослав Жалило.

Напомним, полномасштабная война, оккупация территорий, разрушение инфраструктуры, блокада портов и миграция населения стали главными причинами сокращения потребительского спроса, экспорта и инвестиций, что негативно повлияло на экономику Украины. Однако благодаря военным успехам ВСУ и антикризисным мерам НБУ и правительства удалось постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на Госстат.

Несмотря на то, что в конце прошлого года энергетический террор России прервал возобновление экономической активности, большинство предприятий наладили логистику и адаптировались к условиям военного времени. Однако некоторые бизнесы не смогли приспособиться из-за ограниченности финансовых ресурсов и производственных процессов.

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Фактическое падение экономической активности в 2022 году было меньше прогнозов и обусловлено стремительным наращиванием бюджетных расходов на оборону и безопасность, а также более быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям.

Однако в начале 2023 года экономика начала восстанавливаться благодаря улучшению ситуации в энергетике, наращиванию бюджетных расходов и международной поддержке. Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться, и в этом году удастся избежать падения реального ВВП.