Україна практично гарантовано матиме економічний ріст в першому півріччі: пояснюємо чому

Ситуація в економіці залежатиме від перебігу війни. Фото: google.com

За підсумками першого півріччя 2023 року Україна практично гарантовано матимемо помітне статистичне зростання економіки, зумовлене так званим ефектом низької бази порівняння.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE повідомила фінансовий експерт, колишня голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

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На її думку, в другому півріччі поточного року ситуація залежатиме від багатьох чинників, включно з обсягами врожаю та логістичними можливостями його експорту.

"Наразі Україна має доволі великі шанси вийти на помітне зростання реального ВВП за підсумками 2023 року", — каже експертка.

Причини для росту економіки

Етап падіння економіки, обумовленого втратою частини території, руйнуванням підприємств та порушенням логістики (насамперед експортної), наразі змінився етапом адаптації. Тому аналітики висловлюють обережний оптимізм щодо підсумків 2023 року. Зокрема, НБУ поліпшив свій прогноз до 2,1 % приросту ВВП.

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"Вважаю, що, за позитивного розвитку подій на фронті, результат може бути й кращим. По-перше, бізнес дедалі краще пристосовується до воєнних ризиків та відновлює роботу. По-друге, розгортаються процеси відновлення, як фінансовані з бюджету, так і приватні. По-третє, є реальна перспектива запуску іноземних інвестиційних проєктів", — пояснює доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Найглибшим падіння економіки було у другому кварталі 2022 року, тому другий квартал цього року вже може принести позитивний показник.

Ризики для економіки

Не дивлячись на позитивні тенденції в економіці, варто враховувати низку додаткових ризиків, які впливатимуть на сталість економічних процесів.

Менший врожай цього року, який може додатково погіршитися через наслідки руйнування Каховської ГЕС, може сповільнити економічну динаміку в другому півріччі.

Фактором ризику залишається складна ситуація довкола "зернового коридору" і невизначеність щодо подальшого агротранзиту й торгівлі з країнами ЄС.

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Восени знову ймовірне ускладнення ситуації в напівзруйнованій енергосистемі, навіть у разі відсутності суттєвої шкоди від нових атак росіян.

Накопичуються ризики через згортання банківського кредитування економіки, яке ускладнює адаптацію до зростання витрат підприємств.

Зрештою, повільний прогрес у воєнних діях може послабити мотивацію до відновлення, яке зараз є одним з суттєвих драйверів економічної динаміки, попереджає Ярослав Жаліло.

Нагадаємо, повномасштабна війна, окупація територій, руйнація інфраструктури, блокада портів та міграція населення стали головними причинами скорочення споживчого попиту, експорту та інвестицій, що негативно вплинуло на економіку України. Однак завдяки військовим успіхам ЗСУ та антикризовим заходам НБУ та уряду вдалося поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію. Про це повідомляє Національний банк України із посиланням на Держстат.

Попри те, що наприкінці минулого року енергетичний терор Росії перервав відновлення економічної активності, більшість підприємств налагодили логістику й адаптувалися до умов воєнного часу. Однак, деякі бізнеси не змогли пристосуватися через обмеженість фінансових ресурсів та виробничих процесів.

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Фактичне падіння економічної активності у 2022 році було менше прогнозів та зумовлене стрімким нарощуванням бюджетних видатків на оборону та безпеку, а також швидшою адаптацією населення та бізнесу до військових умов.

Однак на початку 2023 року економіка почала відновлюватися завдяки покращенню ситуації в енергетиці, нарощуванню бюджетних видатків та міжнародній підтримці. Очікується, що економіка й надалі пожвавлюватиметься, і цього року вдасться уникнути падіння реального ВВП.

