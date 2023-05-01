Экспорт электроэнергии — сколько Украина продала ресурса в страны ЕС

Украина продала почти 90 тыс. МВт-ч электроэнергии в страны ЕС
Объем экспорта электроэнергии, восстановленный в апреле 2023 года, составил 89,7 тыс. МВт-ч в месяц. Почти половина э/э пришлась на Молдову, более 40 тыс. МВт-ч.
Об этом свидетельствуют данные сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, передает "Интерфакс-Украина".
Итоги возобновления экспорта
Как отмечается, трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность для экспорта в Молдову и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. Подавляющее большинство экспортируемой электроэнергии в Молдову шли в Румынию.
На молдавском направлении наибольшие объемы бронировали: госэнерготрейдер "ЭКУ" (по 150 МВт в час), "Д.Трейдинг" (по 130 МВт) и ЧАО "Укргидроэнерго" (по 100 МВт в час).
На втором месте по экспорту электричества — Польша. В эту страну за месяц поступило 30,4 тыс. МВт-ч. Экспорт осуществляет "ДТЭК Западэнерго" — по 1800 МВт-час в сутки.
На третьем месте — Словакия. Украина продала в эту страну 19,2 тыс. МВт-ч э/э.
Что еще стоит знать
Напомним, поскольку в Украине полностью обеспечивались потребности потребителей в электроэнергии, решили возобновить экспорт в Словакию, Польшу и Молдову.
При этом летом текущего года из-за серьезных повреждений электростанций возможны повторные перебои в электроснабжении, отмечают в НЭК "Укрэнерго". Специалисты не исключают угрозы дефицита мощности. Компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии.