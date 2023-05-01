Экспорт электроэнергии — сколько Украина продала ресурса в страны ЕС

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Объем экспорта электроэнергии, восстановленный в апреле 2023 года, составил 89,7 тыс. МВт-ч в месяц. Почти половина э/э пришлась на Молдову, более 40 тыс. МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, передает "Интерфакс-Украина".

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Итоги возобновления экспорта

Как отмечается, трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность для экспорта в Молдову и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. Подавляющее большинство экспортируемой электроэнергии в Молдову шли в Румынию.

На молдавском направлении наибольшие объемы бронировали: госэнерготрейдер "ЭКУ" (по 150 МВт в час), "Д.Трейдинг" (по 130 МВт) и ЧАО "Укргидроэнерго" (по 100 МВт в час).

На втором месте по экспорту электричества — Польша. В эту страну за месяц поступило 30,4 тыс. МВт-ч. Экспорт осуществляет "ДТЭК Западэнерго" — по 1800 МВт-час в сутки.

На третьем месте — Словакия. Украина продала в эту страну 19,2 тыс. МВт-ч э/э.

Что еще стоит знать

Напомним, поскольку в Украине полностью обеспечивались потребности потребителей в электроэнергии, решили возобновить экспорт в Словакию, Польшу и Молдову.

При этом летом текущего года из-за серьезных повреждений электростанций возможны повторные перебои в электроснабжении, отмечают в НЭК "Укрэнерго". Специалисты не исключают угрозы дефицита мощности. Компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии.