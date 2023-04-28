Електрика влітку — українців попередили про можливі проблеми

Українців попередили про можливі проблеми з електрикою влітку: деталі
В Україні влітку поточного року через серйозні пошкодження електростанцій можливі повторні перебої в електропостачанні. Фахівці не виключають загрози дефіциту потужності.
З таким попередженням до громадян звернувся керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Перебої з електрикою влітку
Як зазначив голова НЕК, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії.
Посадовець припускає, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших у зв'язку з масштабними руйнуваннями, яких зазнала енергосистема у зимовий період, а також через те, що на окупованих росіянами територіях залишаються потужні електростанції.
"Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", — повідомив Володимир Кудрицький.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні повністю забезпечуються потреби споживачів в електроенергії, завдяки чому вдалось відновити експорт до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.
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