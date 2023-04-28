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Українців попередили про можливі проблеми з електрикою влітку: деталі

28 квітня 2023 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Електрика влітку — українців попередили про можливі проблеми
Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влітку поточного року через серйозні пошкодження електростанцій можливі повторні перебої в електропостачанні. Фахівці не виключають загрози дефіциту потужності.

З таким попередженням до громадян звернувся керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Як зазначив голова НЕК, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії.

Посадовець припускає, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших у зв'язку з масштабними руйнуваннями, яких зазнала енергосистема у зимовий період, а також через те, що на окупованих росіянами територіях залишаються потужні електростанції.

"Їх нам не вистачало взимку і не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючи потужності, щоб у період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми", — повідомив Володимир Кудрицький.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні повністю забезпечуються потреби споживачів в електроенергії, завдяки чому вдалось відновити експорт до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.

Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.

Державна компанія "Енергоатом", найбільший виробник електроенергії в Україні, заявила про те, що їй було завдано інформаційної атаки. Зокрема, з'явилася хибна інформація щодо роботи українських атомних електростанцій.

Раніше "Енергоатом" підрахувала підрахувала суму збитків у зв'язку з російською агресією. Йдеться про знищення майна, споруд, споруд та інфраструктурних об'єктів.

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