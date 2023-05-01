Експорт електроенергії — скільки Україна продала ресурсу у країни ЄС

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

Обсяг експорту електроенергії, відновлений у квітні 2023 року, становив 89,7 тис. МВт-год на місяць. Майже половина е/е припала на Молдову, понад 40 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Підсумки поновлення експорту

Як зазначається, трейдери поступово збільшували броньовану потужність для експорту у Молдову та останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. Переважна більшість експортованої електроенергії у Молдову далі йшла у Румунію.

На молдавському напрямку найбільші обсяги бронювали: держенерготрейдер "ЕКУ" (по 150 МВт за годину), "Д.Трейдинг" (по 130 МВт) та ПрАТ "Укргідроенерго" (по 100 МВт за годину).

На другому місці за експортом електрики — Польща. У цю країну за місяць надійшло 30,4 тис. МВт-год. Експорт здійснює "ДПЕК Західенерго" — по 1800 МВт-год на добу.

На третьому місці — Словаччина. Україна продала у цю країну 19,2 тис. МВт-год е/е.

Що ще варто знати

Нагадаємо, оскільки в Україні повністю забезпечувалися потреби споживачів в електроенергії, вирішили відновити експорт у Словаччину, Польщу та Молдову.

При цьому влітку поточного року через серйозні пошкодження електростанцій можливі повторні перебої в електропостачанні, зазначають в НЕК "Укренерго". Фахівці не виключають загрози дефіциту потужності. Компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії.