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Украина разрабатывает возможность копить и хранить топливо за границей

14 апреля 2023 19:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина разрабатывает возможность копить и хранить топливо за границей
Бензин на заправке. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина работает над созданием резервов горючего для обеспечения безопасности энергоснабжения страны. Однако, с учетом того, что отрасль постоянно находится под прицелом врага, хранение запасов топлива на территории Украины становится все более рискованным. 

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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По словам Куюна, для обеспечения гарантированных объемов поставок, рассматривается возможность накопления горючего за рубежом.

На специальной конференции, проведенной недавно, обсуждались варианты создания запасов горючего. Один из вариантов – накопление горючего за границей. Это позволит Украине быстро получать гарантированные объемы топлива и обеспечить безопасность своего энергоснабжения.

Согласно обязательствам, принятым в рамках энергетической стратегии, уже в этом году должны быть созданы резервы горючего. Однако, по словам Куюна, Украина до сих пор не успела реализовать эту задачу. Создание резервов горючего является критически важным для обеспечения безопасности энергоснабжения страны, особенно в условиях военного конфликта на востоке Украины и нестабильной политической ситуации в регионе. 

Поэтому, создание резервов горючего за рубежом может стать важным шагом в обеспечении безопасности энергоснабжения Украины в будущем.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров. Однако аграрии не спешат закупать горючее к посевной, несмотря на привлекательные ценовые предложения на АЗС.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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