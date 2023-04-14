Україна розробляє можливість накопичувати та зберігати паливо за кордоном

Бензин на заправці. Фото: УНІАН

Україна працює над створенням резервів пального для забезпечення безпеки енергопостачання. Проте, з огляду на те, що галузь постійно перебуває під прицілом ворога, зберігання запасів палива на території України стає дедалі ризикованішим.

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Зберігання палива за кордоном

За словами Куюна, для забезпечення гарантованих обсягів постачання розглядається можливість накопичення пального за кордоном.

На спеціальній конференції, проведеній нещодавно, було обговорено варіанти створення запасів пального. Один із варіантів – накопичення пального за кордоном. Це дозволить Україні швидко отримувати гарантовані обсяги палива та забезпечити безпеку свого енергопостачання.

Відповідно до зобов'язань, прийнятих у рамках енергетичної стратегії, вже цього року мають бути створені резерви пального. Проте, за словами Куюна, Україна досі не встигла реалізувати це завдання. Створення резервів пального є критично важливим для забезпечення безпеки енергопостачання країни, особливо в умовах військового конфлікту на сході України та нестабільної політичної ситуації у регіоні.

Тому створення резервів пального за кордоном може стати важливим кроком у забезпеченні безпеки енергопостачання України в майбутньому.

Нагадаємо, в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з Росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів. Проте аграрії не поспішають закуповувати пальне до посівної, попри привабливі цінові пропозиції на АЗС.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося, попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити постачання нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.