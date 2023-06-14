Криптовалюта в Украине — когда планируют узаконить и какие будут налоги

Человек, держащий криптовалюту в руках. Фото: Unplush

В среду, 14 июня, состоится презентация законопроекта об налогообложении криптоактивов, который разработала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В случае его принятия Верховной Радой — Украина станет первой страной на территории Европы, которая ввела европейские правила регулирования цифровых активов МиСА.

Об этом пишет издание Forbes.ua.

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По словам члена Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР) Юрия Бойко, ожидается, что закон будет принят в сентябре, а заработает со следующего года.

Речь идет о разработке проекта закона о налогообложении криптоактивов и обновлении закона "О виртуальных активах". За основу концепции налогообложения приняли модели западных стран.

Обновленное законодательство о цифровых активах будет предусматривать следующее:

регулировать рынок будет Национальный банк Украины (НБУ) и НКЦБФР;

активы будут делиться на три категории:

токены электронных денег; токены с привязкой к активам; другие виртуальные активы;

для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитентам требуется предварительная авторизация в НКЦБФР юрлицом;

ставки налогообложения предлагают на уровне 18% из инвестиционной прибыли, а также 1,5% военного сбора. Условием для уплаты налогов будет положительный финансовый результат сделок с инвестактивами. Полученные в ходе операций цифровые активы будут находиться в собственности плательщиков до 365 дней.

"Если виртуальный актив куплен за 10 тыс. грн, а продан за 11 тыс. грн, то облагается налогом разница — 1 тыс. грн", — пояснил член НКЦБФР.

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Напомним, в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством. В фонде были озвучены главные опасности.

Также сообщалось, что "Группа семи" на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.