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Украина осенью может узаконить криптовалюту: введут налоги

14 июня 2023 09:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Криптовалюта в Украине — когда планируют узаконить и какие будут налоги
Человек, держащий криптовалюту в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 14 июня, состоится презентация законопроекта об налогообложении криптоактивов, который разработала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В случае его принятия Верховной Радой — Украина станет первой страной на территории Европы, которая ввела европейские правила регулирования цифровых активов МиСА.

Об этом пишет издание Forbes.ua.

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По словам члена Нацкомиссии по ценным бумагам (НКЦБФР) Юрия Бойко, ожидается, что закон будет принят в сентябре, а заработает со следующего года.

Речь идет о разработке проекта закона о налогообложении криптоактивов и обновлении закона "О виртуальных активах". За основу концепции налогообложения приняли модели западных стран.

Обновленное законодательство о цифровых активах будет предусматривать следующее:

  • регулировать рынок будет Национальный банк Украины (НБУ) и НКЦБФР;
  • активы будут делиться на три категории:
  1. токены электронных денег;
  2. токены с привязкой к активам;
  3. другие виртуальные активы;
  • для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитентам требуется предварительная авторизация в НКЦБФР юрлицом;
  • ставки налогообложения предлагают на уровне 18% из инвестиционной прибыли, а также 1,5% военного сбора. Условием для уплаты налогов будет положительный финансовый результат сделок с инвестактивами. Полученные в ходе операций цифровые активы будут находиться в собственности плательщиков до 365 дней.

"Если виртуальный актив куплен за 10 тыс. грн, а продан за 11 тыс. грн, то облагается налогом разница — 1 тыс. грн", — пояснил член НКЦБФР.

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Напомним, в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством. В фонде были озвучены главные опасности.

Также сообщалось, что "Группа семи" на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.

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