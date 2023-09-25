Сколько потеряет Украина из-за продления торговых ограничений ЕС

Украинское зерно. Фото: agronom.com.ua

Продление торговых ограничений отдельными европейскими странами после 15 сентября повлечет потери для украинского экспорта на уровне около 600 млн долларов во II полугодии 2023 года.

Таковы июльские оценки Национального банка Украины. В настоящее время, отмечают в НБУ, комментируя запрос Новини.LIVE, эта оценка остается актуальной.

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Ожидание НБУ

С одной стороны, украинским экспортерам удалось полностью компенсировать потери от текущих ограничений (которые в прогнозе НБУ оценивались на уровне 100 млн долларов), увеличив транзит в другие страны за счет улучшения логистики. Здесь снова срабатывает адаптивность украинского бизнеса, отмечают в центробанке.

Активное развитие альтернативных путей, текущая способность которых уже превышает ожидания, будет продолжаться и дальше, уверены в Национальном банке. Это позволит уменьшить потери от возможного продления продовольственного эмбарго.

В то же время следует учитывать дополнительные риски, связанные с обстрелами Россией портовой и аграрной инфраструктуры. В случае сокращения возможности дунайских портов в результате этих террористических актов потери Украины от продовольственного эмбарго со стороны соседних стран увеличатся.

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Также Национальный банк пересмотрел оценку нового урожая в направлении увеличения. И при прочих равных условиях при больших урожаях экспортеры могли бы рассчитывать на повышение валютной выручки. Соответственно сохранение торговых ограничений на украинскую агропродукцию будет сужать возможности для вывоза всей продукции.

Напомним, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Украина вынуждена отстаивать свои торговые права. Фото: naglyad.org

Уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Вместе с тем, Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на импорт украинского зерна.

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Впоследствии Болгария заявила, что хочет запретить импорт украинского подсолнечника.

В настоящее время Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕС в "зерновом конфликте" с Украиной.

Тем временем Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Конфликт продолжается.

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О том, чего будет стоить Украине продолжение запрета на агроэкспорт в ЕС, и выиграет ли от этого Европа, читайте в эксклюзивном материале от Новини.LIVE.