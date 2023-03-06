Отопительный сезон — какой сейчас объем энергоресурсов

Энергосистема уже готовится к следующей зиме

В Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

Об этом рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко, информирует пресс-служба ведомства.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме

Как отметил Галущенко, Украина вышла из сложной зимы полностью снабжена топливом. В начале марта запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тысяч тонн. Количество на 375 тысяч тонн больше, чем было год назад в это время. Объемы запасов природного газа в подземных газохранилищах Украины составляют 9,7 млрд м3, что равняется прошлогодним объемам.

Дальнейшие планы Минэнерго

По словам главы ведомства, сейчас уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. В частности, продолжаются ремонты поврежденных генерирующих мощностей, восстановление системы передачи и систем распределения, воплощение проектов по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и потребителям.

Также в стране предусмотрено развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации. Планируемые государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, предусматривающие установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, с гибридным инвертором, которые могут работать как автономно, так и синхронизировано с сетью.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что, несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Отопительный сезон 2022-2023 продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.

"Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.