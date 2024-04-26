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Украинец попал на крючок биткоин-мошенников — в полиции рассказали детали

26 апреля 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинец стал жертвой биткоин-аферистов, преступная схема в сети
Онлайн-мошенник разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: opinyard.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Житель города Бердичева Житомирской области стал жертвой интернет-мошенников, предложивших ему "выгодно" купить первый биткоин. Мужчина перевел деньги на банковскую карту аферистов, после чего связь с "продавцами" оборвалась.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

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Обманутый мужчина обратился в полицию и рассказал, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, которая предложила подписаться на сообщество по развитию виртуальной валюты.

"Незнакомка порекомендовала совершить первую покупку биткоинов и отправила номер карточки. Доверчивый горожанин, ничего не подозревая, перевел 3 300 гривен на чужой счет, однако покупка онлайн так и не подтвердилась. После этого его сразу же заблокировали", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных к происшествию в рамках уголовного производства.

Полицейские говорят, подобная афера достаточно распространена в сети: жулики навязчиво предлагают увеличить ваши сбережения в несколько раз, выдавая себя за представителей реальной инвестиционной компании. "В случае получения подобного предложения следует найти больше информации о таком учреждении, поэтому, по меньшей мере, ищите реальные отзывы. Ни в коем случае не переводите деньги на неизвестные вам счета и не разглашайте свои личные данные незнакомцам", — предупреждают в Нацполиции Украины.

Ранее в Международном валютном фонде рассказали, как относятся к распространению ВТС в мире.

Напомним, в Украине криптовалюту чаще всего покупают чиновники из Нацполиции, прокуратуры, а также депутаты горсоветов и ВРУ. Данные об операциях с криптой госслужащие внесли в свои декларации за 2023 год.

соцсети
криптовалюта
мошенничество
банковские карты
валюта
биткоин

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