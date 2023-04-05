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Украинские АЗС начали повышать цены на топливо

5 апреля 2023 12:23
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Бензин в Украине — АЗС начали повышать цены
Автогаз продолжает дешеветь
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в среду, 5 апреля, выросли цены на некоторые виды топлива по сравнению с предыдущим торговым днем. Автомобильный газ продолжает дешеветь.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала "Auto.ria".

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Так, за сутки в среднем в сетях АЗС подорожали бензины А-95+ и А-95. Премиальный "пятый" вырос в цене на несколько копеек, до 48,88 грн/л, а обычный на пять копеек, до 46,93 грн/л.

Также начало незначительно дорожать дизельное топливо. Сейчас в среднем стоит 47,05 грн./л.

Без изменений за сутки остались цены на А-92 — 45,71 грн/л.

Автогаз подешевел на 2 копейки, до 21,59 грн/л.

Прогнозы экспертов

По словам экспертов, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.

Так, посевная нарушила ожидания трейдеров и не привела к повышению стоимости горючего. Рынок перенасыщен топливом, несмотря на закупку аграриями.

"Горючего настолько много, что мы не увидим эффекта посевной. Хотя при посевной потребление горючего и не было таким массовым как при жатве. Но рынок сейчас настолько перелит, что мы не увидим этого эффекта", объясняют аналитики.

Стоимость топлива в Украине активно снижалась весной из-за падения в стоимости нефти и котировок на горючее в Европе, когда цены, в частности, на нефть марки Brent колебались в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Однако последние три дня "черное золото" начало дорожать на фоне заявлений о сокращении добычи.

Напомним, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче черного золота вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.

Эксперты считают, что много импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств.

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