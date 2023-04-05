Бензин в Україні — АЗС почали підвищувати ціни

Автогаз продовжує дешевшати

В Україні у середу, 5 квітня, зросли ціни на деякі види пального порівняно з попереднім торговим днем. Автомобільний газ продовжує дешевшати.

Про це свідчать дані моніторингу порталу "Аuto.ria".

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Так, за добу в середньому у мережах АЗС подорожчали бензини А-95+ та А-95. Преміальний "п'ятий" зріс у ціні на кілька копійок, до 48,88 грн/л, а звичайний на п'ять копійок, до 46,93 грн/л.

Також почало незначно дорожчати дизельне паливо. Зараз у середньому коштує 47,05 грн/л.

Без змін за добу залишилися ціни на А-92 — 45.71 грн/л.

Автогаз подешевшав на 2 копійки, до 21,59 грн/л.

Прогнози експертів

За словами експертів, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

Так, посівна порушила очікування трейдерів і не призвела до підвищення вартості пального. Ринок перенасичений пальним, попри закупівлю пального аграріями.

"Пального настільки багато, що ми не побачимо ефекту посівної. Хоча за посівну споживання пального й не було таким масовим як при жнивах. Але ринок зараз настільки перелитий, що ми не побачимо цього ефекту", — пояснюють аналітики.

Вартість палива в Україні активно знижувалась навесні через падіння вартості нафти та котирувань на пальне в Європі, коли ціни, зокрема, на нафту марки Brent коливалися в діапазоні 70-75 доларів за барель. Проте останні три дні "чорне золото" почало дорожчати на тлі заяв про скорочення видобутку.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та інші нафтовиробники ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку на близько 1,16 млн барелів на добу. Нові обмеження щодо видобутку "чорного золота" набудуть чинності з травня поточного року, на тлі чого можуть змінитися ціни.

Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав.