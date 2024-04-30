Курс валют на 1 мая — доллар снова упал в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках Украины снова резко снизился. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), американская валюта, утвержденная на 1 мая, стоит дешевле.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Нацбанка, а также порталов по мониторингу ситуации на рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,51 грн (-0,16);

евро — 42,36 грн (-0,13);

злотый — 9,81 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По сообщению издания Kurs, американская валюта несколько изменилась. В среднем покупают за 39,40 грн (-0,08), продают — за 39,88 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,22 грн (-0,02), в продаже — 42,91 грн (-0,03).

В госфинучреждении ПриватБанк курс доллара в покупке составляет 39,30 грн (-0,05), в продаже — 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет издание Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,75 грн (+0,05), продают — за 39,85 грн (+0,02). Евро стоит в покупке 42,75 грн (-0,03), в продаже — 42,90 грн (-0,05).

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Напомним, НБУ изменил тарифы на ряд услуг, в том числе по кассовому обслуживанию. Это позволит улучшить качество наличных в обращении и обеспечить разменность во время расчетов.

Также Нацбанк обнародовал график работы банков и системы электронных платежей на праздники в мае 2024 года. Ожидается, что 1, 6 и 8 мая финансовая система будет функционировать, как в обычные рабочие дни.