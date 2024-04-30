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Українські банки оновили курс долара — деталі змін

30 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 1 травня — долар знову впав у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках України знову різко знизився. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), американська валюта, затверджена на 1 травня, коштує дешевше.

Про це свідчать оновлені дані Нацбанку, а також порталів з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,51 грн (-0,16);
  • євро — 42,36 грн (-0,13);
  • злотий — 9,81 грн (-0,01).

Курс валют у банках

За повідомленням видання Kurs, американська валюта дещо змінилась. У середньому купують за 39,40 грн (-0,08), продають — за 39,88 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі — 42,22 грн (-0,02), у продажу — 42,91 грн (-0,03).

У держфінустанові ПриватБанк курс долара у купівлі становить 39,30 грн (-0,05), у продажу —  39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише видання Minfin, в обмінниках долар подорожчав: купують за 39,75 грн (+0,05), продають — за 39,85 грн (+0,02). Євро коштує у купівлі 42,75 грн (-0,03), під час продажу — 42,90 грн (-0,05).

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Нагадаємо, НБУ змінив тарифи на низку послуг, зокрема з касового обслуговування. Це дозволить покращити якість готівкових коштів в обігу та забезпечити розмінність під час розрахунків.

Також Нацбанк оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме, як у звичайні робочі дні.

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