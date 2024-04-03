Курс валют на 4 апреля — доллар в банках резко изменился в стоимости

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке Украины начал колебаться с тенденцией к понижению. Национальный банк Украины тоже резко опустил официальный курс на 4 апреля 2024 года.

Об этом информирует Нацбанк и мониторинговые сайты по ситуации на рынке.

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По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены следующие:

доллар — 39,19 грн (-0,13);

евро — 42,26 грн (-0,01);

злотый — 9,83 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, на наличном рынке доллар в покупке подорожал до 39,09 грн (+0,02), в продаже остался неизменным — 39,57 грн (0,00). Евро в покупке стоит 42,17 грн (+0,04), в продаже — 42,86 грн (-0,02).

ПриватБанк опустил курс доллара в покупке до 38,90 грн (-0,10), в продаже — до 39,50 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,00 грн (+0,10), продает — за 39,41 грн (-0,08). Ощадбанк доллар покупает за 39,10 грн (0,00), продает дороже — за 39,65 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах валюта подешевела: доллар покупают за 39,35 грн (-0,05), продают — за 39,47 грн (-0,03). Евровалюту покупают за 42,75 грн (0,00), продают за 42,90 грн (0,00).

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Напомним, по данным НБУ, в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.

Мы также писали, что в Нацбанке сообщили о наращивании темпов роста объема наличной валюты у населения и бизнеса за январь-февраль 2024 года. Зафиксирован рост темпа на 50%.