Курс валют на 4 квітня — долар у банках різко змінився у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку України почав коливатися з тенденцією до зниження. Національний банк України (НБУ) теж різко опустив офіційний курс на 4 квітня 2024 року.

Про це інформує Нацбанк та моніторингові сайти щодо ситуації на ринку.

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За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено наступні:

долар — 39,19 грн (-0,13);

євро — 42,26 грн (-0,01);

злотий — 9,83 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, на готівковому ринку долар у купівлі подорожчав до 39,09 грн (+0,02), у продажу залишився незмінним — 39,57 грн (0,00). Євро у купівлі коштує 42,17 грн (+0,04), у продажу — 42,86 грн (-0,02).

ПриватБанк опустив курс долара у купівлі до 38,90 грн (-0,10), у продажу — до 39,50 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 39,00 грн (+0,10), продає — за 39,41 грн (-0,08). Ощадбанк долар купує за 39,10 грн (0,00), продає дорожче — за 39,65 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта подешевшала: долар купують за 39,35 грн (-0,05), продають — за 39,47 грн (-0,03). Євровалюту купують за 42,75 грн (0,00), продають за 42,90 грн (0,00).

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Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

Ми також писали, що у Нацбанку повідомили про нарощення темпів зростання обсягу готівкової валюти у населення та бізнесу за січень-лютий 2024 року. Зафіксовано зростання темпу на 50%.