Украинские банки обновили курс: сколько стоит доллар 12 июня
В понедельник, 12 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,09 грн. Украинские банки снова обновили курс американской валюты.
Это следует из данных мониторинга портала Kurs.
Курс доллара 12 июня в банках
В среднем доллар стоит в покупке 36,79 гривны (-0.021), в продаже — 37,35 (+0.001).
В частности, в государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,72 гривны, в продаже — 37,22 гривны.
Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн, продает за 37,55 грн.
Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,80, в покупке — 37,25 гривны (+0.050).
ПУМБ выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75, в покупке — 37,50 гривны.
Правэкс банк покупает американскую валюту за 36,85 грн (-0.050), продает за 37,20 грн (-0.050).
Sense bank покупает валюту за 36,90 (-0.050), продает за 37,35 гривны (+0.050).
Напомним, украинский валютный рынок в ожидании июньских решений Национального банка (НБУ). От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.
Также мы писали, что Нацбанк смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.