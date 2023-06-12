Банки обновили курс — сколько стоит доллар 12 июня

Отделение финучреждения "ПриватБанк". Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 июня, на наличном рынке доллар в среднем стоит 37,09 грн. Украинские банки снова обновили курс американской валюты.

Это следует из данных мониторинга портала Kurs.

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Курс доллара 12 июня в банках

В среднем доллар стоит в покупке 36,79 гривны (-0.021), в продаже — 37,35 (+0.001).

В частности, в государственном ПриватБанке курс доллара не изменился. Стоит в покупке 36,72 гривны, в продаже — 37,22 гривны.

Государственный Ощадбанк покупает американскую валюту за 36,70 грн, продает за 37,55 грн.

Райффайзен Банк предлагает курс доллара в продаже на уровне 36,80, в покупке — 37,25 гривны (+0.050).

ПУМБ выставил курс доллара в продаже на уровне 36,75, в покупке — 37,50 гривны.

Правэкс банк покупает американскую валюту за 36,85 грн (-0.050), продает за 37,20 грн (-0.050).

Sense bank покупает валюту за 36,90 (-0.050), продает за 37,35 гривны (+0.050).

Напомним, украинский валютный рынок в ожидании июньских решений Национального банка (НБУ). От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.

Также мы писали, что Нацбанк смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.