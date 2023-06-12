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Українські банки оновили курс: скільки коштує долар 12 червня

12 червня 2023 11:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки оновили курс — скільки коштує долар 12 червня
Відділення фінустанови "ПриватБанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 12 червня, на готівковому ринку долар у середньому коштує 37,09 гривні. Українські банки знову оновили курс американської валюти.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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У середньому долар коштує у купівлі 36,79 гривні (-0.021), у продажу — 37,35 (+0.001).

Зокрема, у державному ПриватБанку курс долара не змінився. Коштує у купівлі 36,72 гривні, у продажу — 37,22 гривні.  

Державний Ощадбанк купує американську валюту за 36,70 гривні, продає за 37,55 гривні.

Райффайзен Банк пропонує курс долара у продажу на рівні 36,80, у купівлі — 37,25 гривні (+0.050).

ПУМБ виставив курс долара у продажу на рівні 36,75, у купівлі — 37,50 гривні.

Правекс банк купує американську валюту за 36,85 гривні (-0.050), продає за 37,20 гривні (-0.050).

Sense bank купує валюту за 36,90 (-0.050), продає за 37,35 гривні (+0.050).

Нагадаємо, український валютний ринок в очікуванні червневих рішень Національного банку України (НБУ). Від них залежатиме подальша курсова ситуація в країні.

Також ми писали, що Нацбанк пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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