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Украинские банки пересмотрели курс доллара — новые цены

8 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 9 мая — доллар начал ползти вверх
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках начал расти. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 9 мая 2024, установлен более дорогой официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, а также сайты по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,38 грн (+0,09);
  • евро — 42,31 грн (+0,01);
  • злотый — 9,82 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, американская валюта не изменилась в цене. Доллар в среднем стоит при покупке 39,23 грн (0,00), при продаже — за 39,74 грн (0,00). Евро стоит в покупке — 42,17 грн (0,00), в продаже — 42,83 грн (-0,01).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар повысился в стоимости: в покупке стоит 39,20 грн (+0,05), в продаже — 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,10 грн (0,00), продает — за 39,61 грн (0,00). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,25 грн (0,00), в продаже — 39,80 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменных пунктах доллар незначительно изменился в цене: покупают за 39,75 грн (+0,05), продают — за 39,85 грн (+0,06). Евро стоит в покупке 42,75 грн (+0,03), в продаже — 42,90 грн (+0,02).

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Напомним, НБУ на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Объемы продаж сократились почти на 5% против показателя на прошлой неделе.

Также Нацбанк изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций в случае поступления ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

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