Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинские банки резко переписали курс доллара —сколько стоит arrow

Украинские банки резко переписали курс доллара —сколько стоит

15 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 15 апреля — доллар резко подорожал в банках и обменниках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара резко вырос в банках и обменниках Украины в покупке и продаже 15 апреля 2024 года. Национальный банк Украины также повысил официальный доллар.

Об этом свидетельствует информация пресс-центра Нацбанка и порталов по мониторингу ситуации на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк утвердил следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 39,16 грн (+0,14);
  • евро — 42,01 грн (-0,35);
  • злотый — 9,86 грн (-0,09).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар стремительно дорожает на украинском наличном рынке: покупают за 39,16 грн (+0,12), продают за 39,63 грн (+0,13). Евровалюта стоит в покупке 41,99 грн (-0,03), в продаже — 42,75 грн (0,00).

Госфинучреждение "ПриватБанк" предлагает курс доллара в покупке за 39,00 грн (+0,15), в продаже — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,15 грн (+0,20), продает — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк покупает доллар за 39,20 грн (+0,10), продает — за 39,75 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,45 грн (+0,06), продают — за 39,55 грн (+0,07). Евро стоит дешевле в покупке 42,50 грн (-0,15), в продаже — 42,74 грн (-0,11).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, на рынке валют на этой неделе возможны колебания курса доллара. Однако по прогнозам, они не превысят 1,5-2,0%, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Также известно, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю