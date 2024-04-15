Курс валют 15 апреля — доллар резко подорожал в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара резко вырос в банках и обменниках Украины в покупке и продаже 15 апреля 2024 года. Национальный банк Украины также повысил официальный доллар.

Об этом свидетельствует информация пресс-центра Нацбанка и порталов по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк утвердил следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 39,16 грн (+0,14);

евро — 42,01 грн (-0,35);

злотый — 9,86 грн (-0,09).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, доллар стремительно дорожает на украинском наличном рынке: покупают за 39,16 грн (+0,12), продают за 39,63 грн (+0,13). Евровалюта стоит в покупке 41,99 грн (-0,03), в продаже — 42,75 грн (0,00).

Госфинучреждение "ПриватБанк" предлагает курс доллара в покупке за 39,00 грн (+0,15), в продаже — за 39,60 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,15 грн (+0,20), продает — за 39,59 грн (+0,20). Ощадбанк покупает доллар за 39,20 грн (+0,10), продает — за 39,75 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,45 грн (+0,06), продают — за 39,55 грн (+0,07). Евро стоит дешевле в покупке 42,50 грн (-0,15), в продаже — 42,74 грн (-0,11).

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Напомним, на рынке валют на этой неделе возможны колебания курса доллара. Однако по прогнозам, они не превысят 1,5-2,0%, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Также известно, что в НБУ рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.