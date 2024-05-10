Курс валют 10 мая — доллар стремительно дорожает в банках

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках и обменниках растет 10 мая 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс тоже существенно повысился.

Такие данные обнародовали пресс-служба Центробанка, порталы по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, Национальный банк утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:

доллар — 39,55 грн (+0,17);

евро — 42,43 грн (+0,12);

злотый — 9,88 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Портал Kurs отмечает, что на украинском наличном рынке стоимость американской валюты растет. Сейчас доллар в среднем стоит при покупке 39,39 грн (+0,14), при продаже — 39,90 грн (+0,14). Евровалюта стоит при покупке — 42,30 грн (+0,11), при продаже — 42,98 грн (+0,14).

В государственном финучреждении "ПриватБанк" доллар повысился в цене: в покупке стоит 39,35 грн (+0,15), в продаже — 39,95 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,25 грн (+0,15), продает — за 39,80 грн (+0,19). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (+0,07), в продаже — 39,98 грн (+0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, сейчас в обменных пунктах доллар стоит дороже: в покупке — 39,85 грн (+0,10), в продаже — 39,95 грн (+0,10). Евровалюта стоит при покупке 42,85 грн (+0,10), при продаже — 43,00 грн (+0,10).

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Напомним, на днях НБУ отменил ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Также писали, что Национальный банк запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Этот запрет также распространяется на банки.