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Українські банки змінили валютний курс — деталі

10 травня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 10 травня — долар стрімко дорожчає у банках
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках зростає 10 травня 2024 року. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), офіційний курс теж суттєво підвищився.

Такі дані оприлюднили пресслужба Центробанку, портали з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, Національний банк затвердив офіційні курси іноземних валют рівні:

  • долар — 39,55 грн (+0,17);
  • євро — 42,43 грн (+0,12);
  • злотий — 9,88 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Портал Kurs зазначає, що на українському готівковому ринку вартість американської валюти зростає. Зараз долар у середньому коштує під час купівлі 39,39 грн (+0,14), під час продажу — 39,90 грн (+0,14). Євровалюта коштує під час купівлі — 42,30 грн (+0,11), під час продажу — 42,98 грн (+0,14).

У державній фінустанові "ПриватБанк" долар підвищився у ціні: у купівлі коштує 39,35 грн (+0,15), під час продажу — 39,95 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,25 грн (+0,15), продає — за 39,80 грн (+0,19). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (+0,07), у продажу — 39,98 грн (+0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує Minfin, зараз в обмінних пунктах долар коштує дорожче: у купівлі — 39,85 грн (+0,10), у продажу — 39,95 грн (+0,10). Євровалюта коштує під час купівлі 42,85 грн (+0,10), під час продажу — 43,00 грн (+0,10).

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Нагадаємо, днями НБУ скасував обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни. 

Також ми писали, що Національний банк заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Ця заборона поширюється також на банки.

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