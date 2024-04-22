Курс валют 22 апреля — в банках и обменниках дорожает доллар

Украинские банки снова повысили валютный курс — какие изменения на рынке
Курс доллара в украинских банках и обменниках продолжает расти 22 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) тоже установил новый рекорд по официальному доллару.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 39,78 грн (+0,18);
- евро — 42,38 грн (+0,11);
- злотый — 9,78 грн (+0,02).
Курс валют в банках
По информации портала Kurs, доллар и евро продолжают расти в цене. Доллар покупают за 39,59 грн (+0,10), продают — за 40,10 грн (+0,11). Евро стоит в покупке — 42,31 грн (+0,17), в продаже — 43,07 грн (+0,21).
ПриватБанк повысил курс доллара в покупке до 39,50 грн (+0,15), в продаже — до 40,10 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,55 грн (+0,15), продает — за 40,08 грн (+0,23). Ощадбанк доллар покупает за 39,65 грн (+0,20), продает — за 40,20 грн (+0,21).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках валюта дорожает: доллар покупают за 40,00 грн (+0,15), продают — за 40,15 грн (+0,18). Евро стоит в покупке 42,97 грн (+0,12), в продаже — 43,15 грн (+0,15).
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Напомним, по мнению экспертов, до конца апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.
Также мы писали, что в МВФ прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.
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