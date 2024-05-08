Налоги в Украине — какую льготу получают пенсионеры в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры могут не платить один из налогов, а также имеют право на бесплатные услуги в 2024 году. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Государственной налоговой службы.

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По украинскому законодательству, пожилые граждане, получающие пенсионные выплаты по возрасту, имеют право не платить земельный налог. Однако исключительно при условии, что участок земли соответствует определенным лимитам.

В 2024 году речь идет о таких лимитах:

земельный участок до 0,01 гектара — под строительство индивидуального гаража;

земельный участок до 0,10 гектара — под индивидуальное дачное строительство;

земельный участок до 0,12 гектара — под садоводство;

земельный участок до 0,25 гектара — под строительство и обслуживание дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) в сельской местности;

земельный участок до 0,10 гектара — под строительство и обслуживание дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебные участки) в городах;

земельный участок до 0,15 гектара — под строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) в поселках городского типа;

земельный участок до 2 гектаров — под ведение частного сельского хозяйства.

"Таким образом, физические лица — пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они являются пенсионерами по возрасту. При этом физическое лицо для получения льготы по уплате земельного налога должно подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документы, удостоверяющие право на льготу (пенсионное удостоверение по возрасту)", — говорится в сообщении.

Другие льготы для украинских пенсионеров

Также пенсионеры имеют право на получение безвозмездных юридических услуг или с большими скидками. Это могут быть консультации, защита и представление интересов гражданина.

Кроме того, на бесплатной основе пенсионеры могут передвигаться на всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Что касается железнодорожного сообщения, то бесплатные пригородные рейсы.

Часть пенсионеров могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Льготу в размере 100% скидки на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности, с определенной профессией.

Льготы, в рамках определенных норм, предоставляются бывшим:

педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

специалистам по защите растений;

работникам музеев, библиотек;

работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты — грозит штраф.

Также мы писали, что в Украине часть предпринимателей отменила необходимость уплаты налогов за землю и недвижимость. Такую поддержку получили предприниматели Харькова.