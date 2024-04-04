Пенсии и доплаты — какие надбавки гарантирует государство украинцам в апреле

Люди почтенного возраста. Фото: femida.ua

В апреле 2024 года украинские пенсионеры могут получить целый ряд доплат. В частности, речь идет о возрастных надбавках, доплатах по состоянию здоровья, за воспитание детей.

О том, какие суммы могут получить граждане, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Прибавки по состоянию здоровья

По украинскому законодательству, некоторым гражданам преклонного возраста предусмотрена надбавка "по состоянию здоровья". На специальную доплату могут рассчитывать:

лица старше 80 лет;

получают пенсию по возрасту;

проживают одиноко;

нуждаются в уходе со стороны посторонних лиц.

По правилам, размер такого пособия составляет 40% от уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В начале 2024 года прожиточный минимум повысился до 2361 гривны, поэтому размер доплаты тоже возрастет. Сумма соответствующей доплаты к пенсии составит 944 гривны.

Для того, чтобы оформить надбавку "по состоянию здоровья", пенсионеру необходимо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда. Там нужно подать заявку с документальным подтверждением об ухудшении состояния здоровья.

Доплаты за почтенный возраст

Также в апреле украинцы получат надбавку "по возрасту". Такие доплаты назначаются, начиная с 70, 75 и 80 лет. Важно, чтобы пенсия при этом была меньше 10,34 тыс. гривен. Суммы в 2024 году такие:

пенсионерам от 70 до 74 лет ежемесячно будут доплачивать по 300 гривен;

гражданам с 75 до 79 лет назначат дополнительно по 456 гривен;

украинцам от 80 лет будут доплачивать к пенсии по 570 гривен.

Для получения соответствующей надбавки не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд, ведь она предоставляется автоматически. Доплату начисляют с того числа месяца, когда человек достиг необходимого возраста.

Другие доплаты для пенсионеров

Также есть другие надбавки к пенсиям, требующие личного обращения в ПФУ и подачи документов и заявления. Среди таких — надбавка за воспитание "нетрудоспособных несовершеннолетних детей". При этом важное условие — такой пенсионер не работает. С собой нужно иметь обязательно паспорт, свидетельство о рождении ребенка.

В апреле граждане, вышедшие на пенсию согласно общеобязательному государственному страхованию, получат "сверху" по 150 грн. В то же время у пенсионеров-военнослужащих будет прибавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Соответствующие надбавки пересчитываются каждый раз при смене прожиточного минимума.

Также в апреле в Украине выросла минимальная зарплата до 8 тыс. гривен, в результате чего часть пенсионеров получат надбавки к ежемесячным выплатам.

Что еще стоит знать

Напомним, в среднем в Украине пенсия судей составляет более 100 тысяч гривен, при этом некоторые из них могут получать более 200 тысяч гривен. Однако большинство обычных украинцев получают до 4 тысяч гривен пенсии.

Ранее сообщалось, что в Украине отмечены случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Есть несколько причин, в частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины.