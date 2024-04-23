Гранты на бизнес — украинским женщинам выделят 1 млн долларов

Украинские женщины имеют шанс получить 1 млн долларов
Украинским женщинам дадут шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Створюй!".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Запуск грантовой программы "Створюй!"
Как отмечают в пресс-службе, программу запускает Министерство экономики при финансовой поддержке Western NIS Enterprise Fund и реализации KSE Foundation. Ее внедрят в партнерстве с госфинучреждением "Ощадбанк".
"$1 000 000 будут направлены на инвестиции в бизнес по производству", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что презентация соответствующей программы состоится 24 апреля. В ходе события планируют обсудить:
- условия получения грантовой поддержки;
- кто будет иметь право получить грант и механизм отбора;
- роль женщин в развитии производства и росте экономики.
Средства для реализации грантовой программы "Створюй!" являются инвестицией Western NIS Enterprise Fund, поддерживающей инициативы по реализации реформ в Украине и трансформационные проекты, добавили в Минэкономики.
Программа "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация"
Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске нового сезона грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация", в рамках которой можно получить до 100 тыс. гривен.
В проекте могут взять женщины, которые начинают собственное дело, имеют микро- или малое предприятие, однако хотят найти пути для развития.
Заявки можно подавать до 28 апреля 2024 года. Подробности можно узнать по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году граждане Украины имеют право на денежную помощь на детей в сумме 41 тыс. гривен. Речь идет о выплатах для семей при рождении ребенка, заявки на которые можно подавать в онлайн-режиме и лично.
Также мы писали, что в Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на финансовую поддержку.
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