Гранты на бизнес — украинским женщинам выделят 1 млн долларов

Американская валюта. Фото: Unsplush

Украинским женщинам дадут шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Створюй!".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Запуск грантовой программы "Створюй!"

Как отмечают в пресс-службе, программу запускает Министерство экономики при финансовой поддержке Western NIS Enterprise Fund и реализации KSE Foundation. Ее внедрят в партнерстве с госфинучреждением "Ощадбанк".

"$1 000 000 будут направлены на инвестиции в бизнес по производству", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что презентация соответствующей программы состоится 24 апреля. В ходе события планируют обсудить:

условия получения грантовой поддержки;

кто будет иметь право получить грант и механизм отбора;

роль женщин в развитии производства и росте экономики.

Средства для реализации грантовой программы "Створюй!" являются инвестицией Western NIS Enterprise Fund, поддерживающей инициативы по реализации реформ в Украине и трансформационные проекты, добавили в Минэкономики.

Программа "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация"

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске нового сезона грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация", в рамках которой можно получить до 100 тыс. гривен.

В проекте могут взять женщины, которые начинают собственное дело, имеют микро- или малое предприятие, однако хотят найти пути для развития.

Заявки можно подавать до 28 апреля 2024 года. Подробности можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году граждане Украины имеют право на денежную помощь на детей в сумме 41 тыс. гривен. Речь идет о выплатах для семей при рождении ребенка, заявки на которые можно подавать в онлайн-режиме и лично.

Также мы писали, что в Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на финансовую поддержку.