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Украинские женщины могут получить 100 тыс. грн — условия программы

27 марта 2024 11:21
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь женщинам — Минцифры объявило новую программу с грантами
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Подробнее о программе поддержки женщин

Как отмечается, проект направлен на женщин, которые начинают собственное дело или имеют микро- или малое предприятие, при этом стремятся найти пути для дальнейшего развития.

В рамках программы проведут четырехмесячное обучение, во время которого участники узнают, что такое:

  • финансовое планирование и управление;
  • маркетинг и продажи;
  • инструменты для диджитализации бизнеса;
  • налогообложение;
  • бухгалтерский учет;
  • выход на внешние рынки

Вознаграждения участницам проекта

По итогам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. грн на реализацию бизнес-идей. В частности, на финальном мероприятии — Grand Pitch Day три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. грн на собственное дело.

Дедлайн подачи заявок — 28 апреля 2024 года. Подробности по ссылке.

Во время первого сезона шесть финалисток программы "Отважная" получили 1,3 млн грн на собственный бизнес.

 

гранты на бизнес
Источник: Минцифры

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях предоставления государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.

Также мы писали, что семьи граждан, которых незаконно удерживает Россия в плену, имеют право на немалую материальную помощь от государства. Таким категориям лиц выплачивают финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен.

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