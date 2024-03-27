Денежная помощь женщинам — Минцифры объявило новую программу с грантами

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте также:

Подробнее о программе поддержки женщин

Как отмечается, проект направлен на женщин, которые начинают собственное дело или имеют микро- или малое предприятие, при этом стремятся найти пути для дальнейшего развития.

В рамках программы проведут четырехмесячное обучение, во время которого участники узнают, что такое:

финансовое планирование и управление;

маркетинг и продажи;

инструменты для диджитализации бизнеса;

налогообложение;

бухгалтерский учет;

выход на внешние рынки

Вознаграждения участницам проекта

По итогам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. грн на реализацию бизнес-идей. В частности, на финальном мероприятии — Grand Pitch Day три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. грн на собственное дело.

Дедлайн подачи заявок — 28 апреля 2024 года. Подробности по ссылке.

Во время первого сезона шесть финалисток программы "Отважная" получили 1,3 млн грн на собственный бизнес.

Источник: Минцифры

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях предоставления государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.

Также мы писали, что семьи граждан, которых незаконно удерживает Россия в плену, имеют право на немалую материальную помощь от государства. Таким категориям лиц выплачивают финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен.