Денежная помощь женщинам — Минцифры объявило новую программу с грантами

Украинские женщины могут получить 100 тыс. грн — условия программы
Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Подробнее о программе поддержки женщин
Как отмечается, проект направлен на женщин, которые начинают собственное дело или имеют микро- или малое предприятие, при этом стремятся найти пути для дальнейшего развития.
В рамках программы проведут четырехмесячное обучение, во время которого участники узнают, что такое:
- финансовое планирование и управление;
- маркетинг и продажи;
- инструменты для диджитализации бизнеса;
- налогообложение;
- бухгалтерский учет;
- выход на внешние рынки
Вознаграждения участницам проекта
По итогам обучения 40 участниц получат по 100 тыс. грн на реализацию бизнес-идей. В частности, на финальном мероприятии — Grand Pitch Day три самых перспективных бизнес-проекта получат дополнительно еще по 400 тыс. грн на собственное дело.
Дедлайн подачи заявок — 28 апреля 2024 года. Подробности по ссылке.
Во время первого сезона шесть финалисток программы "Отважная" получили 1,3 млн грн на собственный бизнес.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 апреля 2024 года часть украинцев ждут изменения в условиях предоставления государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.
Также мы писали, что семьи граждан, которых незаконно удерживает Россия в плену, имеют право на немалую материальную помощь от государства. Таким категориям лиц выплачивают финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен.
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