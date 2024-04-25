Помощь женщинам — как получить 15 тыс. долларов по программе Створюй

Украинские женщины могут получить 15 тыс. долларов — кто имеет право
Украинские женщины могут получить до 15 тыс. долларов в рамках реализации грантовой программы "Створюй!" Средства предоставят на поддержку малого и среднего бизнеса украинок из общего фонда в 1 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Условия грантовой программы "Створюй!"
Программа инициирована Министерством экономики Украины, к ее реализации вместе с Ощадбанком привлечен KSE Foundation.
Средства предоставит Western NIS Enterprise Fund. Фонд поддерживает инициативы поддержки реформ в Украине и трансформационные проекты.
Присоединиться к программе могут женщины-предприниматели:
- оформлены как физлица-предприниматели (ФЛП);
- общества с ограниченной ответственностью, где в собственности женщины более 50%;
- производство должно быть действующим (функционирует не менее одного года).
Чтобы принять участие в программе, нужно предоставить учредительные документы ФЛП или ООО. Организаторы грантовой программы могут запросить дополнительно другие документы на разных этапах программы.
Среди других условий получения гранта — отсутствие задолженности перед бюджетом, судебных решений о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию, дела о банкротстве, а также прекращение хозяйственной деятельности.
Какие суммы можно получить женщинам
По условиям программы предусмотрены гранты до 15 тыс. долларов для участниц проекта. Их разрешается потратить исключительно:
- на покупку производственного оборудования;
- доставку и монтаж оборудования;
- не более 30% гранта — на покупку программного обеспечения и обучения.
Общий бюджет программы — 1 млн долларов.
Подать заявку на участие можно до 31 июля 2024 года. Узнать больше деталей можно по ссылке.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.
Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
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