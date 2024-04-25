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Украинские женщины могут получить 15 тыс. долларов — кто имеет право

25 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь женщинам — как получить 15 тыс. долларов по программе Створюй
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские женщины могут получить до 15 тыс. долларов в рамках реализации грантовой программы "Створюй!" Средства предоставят на поддержку малого и среднего бизнеса украинок из общего фонда в 1 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Условия грантовой программы "Створюй!"

Программа инициирована Министерством экономики Украины, к ее реализации вместе с Ощадбанком привлечен KSE Foundation.

Средства предоставит Western NIS Enterprise Fund. Фонд поддерживает инициативы поддержки реформ в Украине и трансформационные проекты.

Присоединиться к программе могут женщины-предприниматели:

  • оформлены как физлица-предприниматели (ФЛП);
  • общества с ограниченной ответственностью, где в собственности женщины более 50%;
  • производство должно быть действующим (функционирует не менее одного года).

Чтобы принять участие в программе, нужно предоставить учредительные документы ФЛП или ООО. Организаторы грантовой программы могут запросить дополнительно другие документы на разных этапах программы.

Среди других условий получения гранта — отсутствие задолженности перед бюджетом, судебных решений о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию, дела о банкротстве, а также прекращение хозяйственной деятельности.

Какие суммы можно получить женщинам

По условиям программы предусмотрены гранты до 15 тыс. долларов для участниц проекта. Их разрешается потратить исключительно:

  • на покупку производственного оборудования;
  • доставку и монтаж оборудования;
  • не более 30% гранта — на покупку программного обеспечения и обучения.

Общий бюджет программы — 1 млн долларов.

Подать заявку на участие можно до 31 июля 2024 года. Узнать больше деталей можно по ссылке.

 

финансовая помощь для женщин
Источник: vlasnaspravagrant.com.ua

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Также граждане имеют в 2024 году право на оформление страховых выплат. Подавать заявления можно дистанционно на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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