Бизнес в Украине — женщины открыли половину ФЛП в стране

С начала года открыли 18,7 тыс. ФЛП

В Украине в 2023 году каждый второй бизнес открывают женщины. С начала года на них пришлось 18 776 ФЛП (51%).

Об этом говорится в сообщении на платформе для работы с открытыми данными Opendatabot.

Как работают женщины в бизнесе

Как отмечается, с 2017 года доля женщин, начинающих работать в малом бизнесе, увеличивалась. В частности, в 2020-2021 годах они открывали 51% новых дел, однако в результате показатель снизился. Всего в прошлом году женщины зарегистрировали около 93 тыс. новых малых бизнесов (48%).

Треть новых ФЛП, которые зарегистрировали женщины, занимаются розничной торговлей. Их почти вдвое больше мужчин в данной категории.

Около 10,65 тыс. предпринимателей завели собственное дело в сфере ІТ — второе место по количеству регистраций. Однако это только 34% от общего количества ФЛП в этой категории.

В 2022 году женщины "перегнали" мужчин в сфере предоставления других индивидуальных услуг (85% новых дел — женщины), в производстве одежды, образовании и HR (75%), социальной помощи (74%) и здравоохранении (72%).

В то же время, ежегодно количество женщин-директоров среднего и крупного бизнеса уменьшается. Так, в 2021-м только 35% бизнесов возглавляли женщины. В 2022-м — 29%.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 г. собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.

Ранее расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.