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Українські жінки відкрили половину малих бізнесів в країні, — Оpendatabot

8 березня 2023 13:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — жінки відкрили половину ФОПів в країні
З початку року відкрили 18,7 тис. ФОПів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2023 році кожен другий новий бізнес відкривають жінки. З початку року на них припало 18 776 ФОПів (51%).

Про це йдеться у повідомленні на платформі для роботи з відкритими даними Оpendatabot.

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Як працюють жінки у бізнесі

Як зазначається, з 2017 року частка жінок, які започатковували малий бізнес, збільшувалася. Зокрема, у 2020-2021 роках вони відкривали 51% нових справ, однак через війну показник знизився. Загалом протягом минулого року жінки зареєстрували близько 93 тис. нових малих бізнесів (48%).

Третина нових ФОПів, які зареєстрували жінки, займаються роздрібною торгівлею. Їх майже удвічі більше, ніж чоловіків у даній категорії.

Близько 10,65 тис. підприємиць почали власну справу в сфері ІТ — друге місце за кількістю реєстрацій. Проте це тільки 34% від загальної кількості ФОПів у цій категорії.

У 2022-му жінки "перегнали" чоловіків у сфері надання інших індивідуальних послуг (85% нових справ — жінки), у виробництві одягу, освіті та HR (75%), соціальній допомозі (74%) та охороні здоров’я (72%).

Водночас, щороку кількість жінок-директорів середнього та великого бізнесу зменшується. Так, у 2021-му лише 35% бізнесів очолювали жінки. У 2022-му — 29%.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Раніше розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

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