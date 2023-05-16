Бизнес жалуется на дефицит рабочей силы

Украинский бизнес жалуется на нехватку рабочей силы
Украинский бизнес озвучил проблемы, которые наблюдаются во время военного положения. Нарекания касаются персонала.
Об этом свидетельствуют данные исследования "Экономические тенденции с точки зрения бизнеса во время войны. Апрель 2023 года".
Ключевые проблемы бизнеса
Как следует из результатов исследования, в Украине повысилась доля предприятий, которым не хватает количества персонала и испытывают трудности с подбором сотрудников. Так, в апреле 27% бизнеса заявили о дефиците квалифицированных кадров. Показатель повысился по сравнению с мартом, когда фиксировали 20%.
По словам исполнительного директора Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, среди препятствий для ведения бизнес-деятельности в Украине недостаток рабочей силы находится на пятом месте — 31% опрошенных предпринимателей заявили о таких проблемах. Также стало труднее искать даже неквалифицированных работников.
Кроме того, бизнес заявил, что не торопится с увеличением персонала. О планах расширить число работников заявили 5,6% предприятий против 8,3% мартовского показателя.
"Если посмотреть на этот показатель по размеру предприятий, то увидим, что у крупных и средних предприятий проблема с поиском персонала стоит острее, в отличие от малых и микробизнесов. Эта тенденция может свидетельствовать о первых попытках крупного и среднего бизнеса прибегнуть к развитию", — заметила исполнительный директор.
Больше о рынке труда
Напомним, Государственная служба занятости обнародовала список специалистов, на которых в мае 2023 года наибольший дефицит. Также рассказали, сколько работодатели готовы сейчас платить украинцам.
Также сообщалось, что в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.