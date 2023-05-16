Бизнес жалуется на дефицит рабочей силы

Работник строительной сферы. Фото: Freepik

Украинский бизнес озвучил проблемы, которые наблюдаются во время военного положения. Нарекания касаются персонала.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Экономические тенденции с точки зрения бизнеса во время войны. Апрель 2023 года".

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Ключевые проблемы бизнеса

Как следует из результатов исследования, в Украине повысилась доля предприятий, которым не хватает количества персонала и испытывают трудности с подбором сотрудников. Так, в апреле 27% бизнеса заявили о дефиците квалифицированных кадров. Показатель повысился по сравнению с мартом, когда фиксировали 20%.

По словам исполнительного директора Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, среди препятствий для ведения бизнес-деятельности в Украине недостаток рабочей силы находится на пятом месте — 31% опрошенных предпринимателей заявили о таких проблемах. Также стало труднее искать даже неквалифицированных работников.

Кроме того, бизнес заявил, что не торопится с увеличением персонала. О планах расширить число работников заявили 5,6% предприятий против 8,3% мартовского показателя.

"Если посмотреть на этот показатель по размеру предприятий, то увидим, что у крупных и средних предприятий проблема с поиском персонала стоит острее, в отличие от малых и микробизнесов. Эта тенденция может свидетельствовать о первых попытках крупного и среднего бизнеса прибегнуть к развитию", — заметила исполнительный директор.

Больше о рынке труда

Напомним, Государственная служба занятости обнародовала список специалистов, на которых в мае 2023 года наибольший дефицит. Также рассказали, сколько работодатели готовы сейчас платить украинцам.

Также сообщалось, что в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.