Бізнес нарікає на дефіцит робочої сили

Працівник будівельної сфери. Фото: Freepik

Український бізнес озвучив проблеми, які спостерігаються під час воєнного стану. Нарікання стосуються персоналу.

Про це свідчать дані дослідження "Економічні тенденції з точки зору бізнесу під час війни. Квітень 2023".

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Ключові проблеми бізнесу

Як випливає із результатів дослідження, в Україні підвищилась частка підприємств, яким не вистачає кількості персоналу та мають труднощі із підбором співробітників. Так, у квітні 27% бізнесу заявили про дефіцит кваліфікованих кадрів. Показник підвищився проти березня, коли фіксували 20%.

За словами виконавчої директорки Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, з-поміж перешкод для ведення бізнесової діяльності в Україні нестача робочої сили перебуває на п’ятому місці — 31% опитаних підприємців заявили про такі проблеми. Також стало складніше шукати навіть некваліфікованих працівників.

Окрім того, бізнес заявив, що не поспішає зі збільшенням персоналу. Про плани розширити число працівників заявили 5,6% підприємств проти 8,3% березневого показника.

"Якщо подивитися на цей показник за розміром підприємств, то побачимо, що у великих та середніх підприємств проблема з пошуком персоналу стоїть гостріше, на відміну від малих та мікробізнесів. Ця тенденція може свідчити про перші спроби великого та середнього бізнесу вдатися до розвитку", — зауважила виконавча директорка.

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Нагадаємо, Державна служба зайнятості оприлюднила список спеціалістів, на яких у травні 2023 року найбільший дефіцит. Також розповіли, скільки роботодавці готові зараз платити українцям.

Також повідомлялося, що в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.