Беженцы в Швеции — для украинцев обновят правила в 2024 году

Украинские переселенцы. Фото: Канал 24

В 2024 году украинским гражданам в Швеции намерены упростить некоторые правила. Правительство страны подало предложение об ускорении регистрации и получении номеров социального страхования.

Об этом информирует Sveriges radio.

Читайте также:

Изменения для украинцев в Швеции

Как рассказали в Министерстве миграции, украинцы смогут получить полный доступ к медицинскому обслуживанию, в частности, стоматологическому. Также получат возможность присматривать за детьми и находиться в отпуске по уходу за детьми. Номер соцстрахования облегчит контакты с властями.

"Используя свой номер социального страхования, они также могут получить банковский идентификатор, облегчающий контакт с властями и, например, с детской школой", — рассказали в Министерстве.

Изменения коснутся украинцев, у которых есть вид на жительство в Швеции по правилам Европейского Союза. Сейчас они должны прожить в стране три года, прежде чем можно будет вписаться в регистр населения и получить номер соцстрахования. Однако правительство намерено изменить соответствующее условие для того, чтобы граждане могли зарегистрироваться через год. Правительство страны планирует, что обновленные правила вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Зарегистрируемые украинские граждане смогут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая является поддержкой и мероприятиями по изучению шведского языка и поиска места работы. Это позволит получить больше денег.

Сейчас граждане Украины могут получать от Шведского миграционного агентства суточную материальную помощь, которая составляет 71 шведскую крону (7 евро), а участие в программе позволит получить 308 шведских крон (30 евро).

Однако граждане не будут иметь права на все льготы (в частности, пособие на ребенка, жилищную поддержку).

По данным ООН, по состоянию на начало марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру достигло 6,486 млн человек, из них 5,983 млн — в странах Европы. За 2023 год количество возросло на 200 тыс. человек.

В этом году возможен отток беженцев. По прогнозу Национального банка, в 2025 году вернутся 400 тыс. человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках будущего обновленного законодательства при назначении пенсионных выплат украинцам, работавшим за границей, начнут засчитывать страховой стаж, приобретенный в других странах. Известно, как считать заграничный стаж.

Также мы писали, что в 2024 году Чехия продолжит оказание украинским беженцам материальной помощи, в определенное время зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования. Лица категорий уязвимости имеют право на повышенный размер выплат.