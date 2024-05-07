Біженці у Швеції — для українців оновлять правила у 2024 році

Українські переселенці. Фото: sestry.eu

У 2024 році українським громадянам у Швеції мають намір спростити деякі правила. Уряд країни подав пропозицію про пришвидшення реєстрації та отримання номерів соціального страхування.

Про це інформує Sveriges radio.

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Зміни для українців у Швеції

Як розповіли у Міністерстві міграції, українці зможуть отримати повний доступ до медичного обслуговування, зокрема, стоматологічної. Також отримають можливість наглядати за дітьми та перебувати у відпустці для догляду за дітьми. Номер соцстрахування полегшить контакти з владою.

"Використовуючи свій номер соціального страхування, вони також можуть отримати банківський ідентифікатор, який полегшує контакти з владою та, наприклад, з дитячою школою", — розповіли у Міністерстві.

Зміни торкнуться українців, у яких є посвідка на проживання у Швеції за правилами Європейського Союзу. Зараз вони повинні прожити у країні три роки, перш ніж можна буде вписати у регістр населення та отримати номер соцстрахування. Однак уряд має намір змінити відповідну умову для того, щоб громадяни могли зареєструватися за рік. Уряд країни планує, що оновлені правила набудуть чинності 1 листопада 2024 року.

Українські громадяни, котрі зареєструються, зможуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, що є підтримкою та заходами з вивчення шведської мови та пошуку місця роботи. Це дозволить отримати більше грошей.

Зараз громадяни України можуть отримувати від Шведської міграційної агенції добову матеріальної допомоги, яка становить 71 шведську крону (7 євро), а участь програмі дозволить отримати 308 шведських крон (30 євро).

Однак громадяни не матимуть права на усі пільги (зокрема, допомогу на дитину, житлову підтримку).

За даними ООН, станом на початок березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу сягнула 6,486 млн осіб, з них 5,983 млн — в країнах Європи. Упродовж 2023 року кількість зросла на 200 тис. осіб.

Цьогоріч можливий відтік біженців. За прогнозом Національного банку, у 2025-му повернуться 400 тис. людей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у рамках майбутнього оновленого законодавства під час призначення пенсійних виплат українцям, які працювали за кордоном, почнуть зараховувати страховий стаж, набутий в інших країнах. Відомо, як рахуватимуть закордонний стаж.

Також ми писали, що у 2024 році Чехія продовжить надання українським біженцям матеріальної допомоги, яка у визначений час залежить від прожиткового мінімуму, необхідного для існування. Особи з категорій уразливості мають право на підвищений розмір виплат.