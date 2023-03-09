Работа за границей — украинцам создали мобильное приложение

Украинским беженцам создали приложение по поиску работы за границей
В Украине создали мобильное приложение I'm Ukrainian для граждан, которые из-за войны выехали за границу. Оно поможет найти другие необходимые услуги.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
-
"Авиапрорыв на Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка
-
Владелец ЧВК "Вагнера" жалуется, что его перестали пускать в российские министерства
-
Как создавать новые возможности для бизнеса после войны
-
В Одесском зоопарке снова можно увидеть слониху Венди
-
Microsoft внедряет ChatGPT в своих продуктах: какие новые возможности доступны
-
Ефросинина, муж которой защищает Украину, зарегистрировалась в Tinder
-
Украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС
-
Когда Грузия освободит Саакашвили: журналист назвал условие
-
Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление
-
Назначали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области: "вор в законе" получил подозрение
Что позволяет приложение I'm Ukrainian
Как отмечают в министерстве, мобильное приложение I'm Ukrainian поможет в поиске необходимых услуг, в частности, речь идет о вариантах образования и трудоустройства.
Также приложение поможет в поиске единомышленников, спланировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов. Кроме того, в нем можно добавлять новости и объявления о собственных событиях или запуске бизнеса. Приложение интегрировано в портал госуслуг "Дія" и доступно только украинцам.
"Приложение доступно только для украинцев. Оно интегрировано в "Дію", поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства", — отмечают в ведомстве.
Программа доступна в 19 странах мира. Для ее функционирования необходимо иметь "Дію".
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что в Польше за время войны по упрощенным процедурам там смогли трудоустроиться около 900 тысяч граждан или 84%, свидетельствует опрос, сделанный по заказу польского правительства. Около четверти из них (27%) удалось сделать это в первый месяц пребывания в этой стране, более 30% за первые три месяца.
Также украинские медики, вынужденные из-за войны находящиеся за границей, смогут подтвердить свой профессиональный статус. Правительство утвердило механизм подтверждения их квалификации.