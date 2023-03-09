Робота за кордоном — українцям створили мобільний застосунок

Застосунок допоможе знайти інші необхідні послуги

В Україні створили мобільний застосунок I'm Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що дозволяє застосунок I'm Ukrainian

Як зазначають у Міністерстві, мобільний застосунок I'm Ukrainian допоможе у пошуку необхідних послуг, зокрема, йдеться про варіанти освіти та працевлаштування.

Також застосунок посприяє у пошуку однодумців, допоможе спланувати спільні екскурсії або відвідування волонтерських хабів. Окрім того, у ньому можна додавати новини та оголошення про власні події чи запуск бізнесу. Застосунок інтегрований до порталу держпослуг "Дія" і доступний тільки українцям.

"Застосунок доступний лише для українців. Воно інтегроване до "Дії", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства", — зауважують у відомстві.

Програма доступна у 19 країнах світу. Для її функціонування необхідно мати "Дію".

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у Польщі за час війни за спрощеними процедурами там змогли працевлаштуватися близько 900 тисяч громадян або 84%, свідчить опитування, зроблене на замовлення польського уряду. Близько чверті з них (27%) вдалося зробити це у перший місяць перебування в цій країні, понад 30% — за перші три місяці.

Також українські медики, які вимушено через війну перебувають за кордоном, зможуть підтвердити свій професійний статус. Уряд затвердив механізм підтвердження їхньої кваліфікації.