Робота за кордоном — українцям створили мобільний застосунок

Українським біженцям створили застосунок з пошуку роботи за кордоном
В Україні створили мобільний застосунок I'm Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Що дозволяє застосунок I'm Ukrainian
Як зазначають у Міністерстві, мобільний застосунок I'm Ukrainian допоможе у пошуку необхідних послуг, зокрема, йдеться про варіанти освіти та працевлаштування.
Також застосунок посприяє у пошуку однодумців, допоможе спланувати спільні екскурсії або відвідування волонтерських хабів. Окрім того, у ньому можна додавати новини та оголошення про власні події чи запуск бізнесу. Застосунок інтегрований до порталу держпослуг "Дія" і доступний тільки українцям.
"Застосунок доступний лише для українців. Воно інтегроване до "Дії", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства", — зауважують у відомстві.
Програма доступна у 19 країнах світу. Для її функціонування необхідно мати "Дію".
Що ще варто знати
Раніше ми писали, що у Польщі за час війни за спрощеними процедурами там змогли працевлаштуватися близько 900 тисяч громадян або 84%, свідчить опитування, зроблене на замовлення польського уряду. Близько чверті з них (27%) вдалося зробити це у перший місяць перебування в цій країні, понад 30% — за перші три місяці.
Також українські медики, які вимушено через війну перебувають за кордоном, зможуть підтвердити свій професійний статус. Уряд затвердив механізм підтвердження їхньої кваліфікації.