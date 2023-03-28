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Украинским переселенцам выплачивают пособие шесть организаций, некоторые до $1 тыс.

28 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь переселенцам — какие организации предоставляют и размер выплат
Деньги выплачивают тем, кто больше нуждается в помощи
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, пострадавшие от войны, имеют право на финансовую помощь. В частности, денежные выплаты можно оформить от шести международных организаций.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Министерства социальной политики Украины.

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Помощь от Красного Креста

Внутренне перемещенные лица могут получить помощь от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины. Сумма помощи — 2,5 тыс. грн на человека. Выплаты производят на основании данных из базы данных ВПЛ. При этом Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информплатформы "єДопомога".

Горячая линия — 0 800 332 656

Финподдержка от ЮНИСЕФ Совместно и ООН

Денежные выплаты от ЮНИСЕФ Совместно — это дополнительная поддержка многодетных семей, пострадавших от войны. Они могут получить выплату в размере 2,2 тыс. грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Помощь французской организации ACTED

Гуманитарная Организация ACTED возобновила деятельность в 2023 году и начала оказывать украинцам денежную помощь, приостановленную летом 2022-го. Размер денежной помощи составляет 2,22 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев.

Выплаты от Агентства ООН по делам беженцев

Помощь ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавшие от войны и тех, кто вернулся на свое постоянное место жительства в некоторые регионы страны. Размер выплаты составляет 2,22 тыс. грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. На троих человек выплата составит 19,98 тыс. грн.

Помощь от $1KProject

Американский предприниматель украинского происхождения Алекс Искольд в рамках проекта помощи объединяет спонсоров, готовых оказать финансовую поддержку украинцам. Граждане могут получит единовременную финансовую поддержку в размере 1 тыс. долларов.

Деньги от Международной организации по миграции (МОМ)

На помощь МОМ могут претендовать лица с инвалидностью, в частности ВПЛ. Размер поддержки 2,2 тыс. грн в течение трех месяцев. Организация уже выделила около 0,7 млрд грн для помощи, то есть выплаты смогут получить около 100 тысяч человек.

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев действует программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

 

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