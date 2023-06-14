Водителям грозит штраф в 40 тыс. грн — как избежать

Патрульная полиция на дороге. Фото: google.com

В Украине за управление транспортом в случае лишения на это права предусмотрено суровое наказание. Юристы напоминают водителям, что максимальный штраф за это нарушение установили на уровне в более чем 40 тыс. грн.

О случаях наказания граждан за такое нарушение говорится на профильном портале Doradvokat.

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Лишение прав на управление транспортом

Как отмечают специалисты, если суд лишил человека права управления транспортным средством, однако он игнорирует запрет и продолжает передвигаться на авто — это грозит немалыми юридическими последствиями.

В стране за соответствующее нарушение ужесточили ответственность. Сейчас за такое нарушение штрафуют на 20,4 тыс. грн, согласно части 4 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, добавили в статью новую часть — наказание за повторное аналогичное нарушение в 40,8 тыс. грн. Также суд лишит водителя права управления сроком на пять-семь лет, согласно части 5 статьи 126 КУоАП.

Как избежать усиленного наказания

В то же время, если своевременно обжаловать постановление о первом нарушении в течение 10 дней, это остановит его действие до вердикта в суде. Инспектор не вправе выносить постановление за повторное нарушение.

Если первое постановление не обжаловать в суде, то за повторное нарушение выпишут двойной штраф, предостерегают юристы.

Напомним, в Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа продаж авто выросла на 3% с начала 2023 года.