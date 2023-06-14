Украинским водителям грозит штраф в 40 тыс. грн: как избежать
В Украине за управление транспортом в случае лишения на это права предусмотрено суровое наказание. Юристы напоминают водителям, что максимальный штраф за это нарушение установили на уровне в более чем 40 тыс. грн.
О случаях наказания граждан за такое нарушение говорится на профильном портале Doradvokat.
Лишение прав на управление транспортом
Как отмечают специалисты, если суд лишил человека права управления транспортным средством, однако он игнорирует запрет и продолжает передвигаться на авто — это грозит немалыми юридическими последствиями.
В стране за соответствующее нарушение ужесточили ответственность. Сейчас за такое нарушение штрафуют на 20,4 тыс. грн, согласно части 4 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности, добавили в статью новую часть — наказание за повторное аналогичное нарушение в 40,8 тыс. грн. Также суд лишит водителя права управления сроком на пять-семь лет, согласно части 5 статьи 126 КУоАП.
Как избежать усиленного наказания
В то же время, если своевременно обжаловать постановление о первом нарушении в течение 10 дней, это остановит его действие до вердикта в суде. Инспектор не вправе выносить постановление за повторное нарушение.
Если первое постановление не обжаловать в суде, то за повторное нарушение выпишут двойной штраф, предостерегают юристы.
Напомним, в Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).
Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа продаж авто выросла на 3% с начала 2023 года.