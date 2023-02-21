Госбюджету не хватает 10 млрд долларов — планируют одолжить у МВФ

Рассматривают разные варианты привлечения средств

В 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства финансов.

Где планируют взять средства

Как отмечают в ведомстве, открытие полноценной долгосрочной программы с Международным валютным фондом (МВФ) поспособствовало бы уменьшению дефицита государственного бюджета, поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

В пресс-службе сообщили о проведенной встрече министра финансов с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой. Стороны обсудили результаты миссии Фонда по пересмотру мониторинговой программы.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, Украина рассчитывает на открытие полноценной долгосрочной программы.

"В этом контексте мы рассчитываем, что начнется обсуждение полноценной программы при поддержке МВФ. Это будет способствовать обеспечению приоритетных, в частности, гуманитарных и социальных расходов бюджета в 2023 году", — отметил чиновник.

Что еще нужно знать

Напомним, 20 февраля столицу Украины посетила с визитом директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них – полномасштабная война россии против Украины.