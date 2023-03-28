Банковские вклады украинцев растут

Общий объем составил 1,05 трлн гривен

В Украине на начало 1 марта 2023 года существенно выросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.

Об этом информирует пресс-центр Фонда.

Как изменилась сумма вкладов

Как отмечается, за последний месяц сумма повысилась на 14,1 млрд гривен. На вклады физических лиц на начало марта в национальной валюте приходится 641,6 млрд гривен, в иностранной валюте — 413,8 млрд гривен.

Примечательно, что доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а сумма вкладов — 113,2 млрд гривен (10,8% от совокупной суммы вкладов).

Гарантии для вкладчиков

В Украине во время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов распространяются 100% гарантии.

После трехмесячного срока с даты отмены или прекращения военного положения максимальный уровень суммы гарантированного возмещения для вкладчиков украинских банков составит 600 тыс. гривен.

Сейчас в реестре участников Фонда насчитывается 67 банков.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, во время войны инвестиционная активность в Украине существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения. Пока остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.

Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.