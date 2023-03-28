Банковские вклады украинцев растут

Украинцы активно наращивают банковские вклады
В Украине на начало 1 марта 2023 года существенно выросла сумма вкладов граждан, в частности, физлиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов. Общий объем составил 1,05 трлн гривен.
Об этом информирует пресс-центр Фонда.
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Как изменилась сумма вкладов
Как отмечается, за последний месяц сумма повысилась на 14,1 млрд гривен. На вклады физических лиц на начало марта в национальной валюте приходится 641,6 млрд гривен, в иностранной валюте — 413,8 млрд гривен.
Примечательно, что доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а сумма вкладов — 113,2 млрд гривен (10,8% от совокупной суммы вкладов).
Гарантии для вкладчиков
В Украине во время действия военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения действия на вклады физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов распространяются 100% гарантии.
После трехмесячного срока с даты отмены или прекращения военного положения максимальный уровень суммы гарантированного возмещения для вкладчиков украинских банков составит 600 тыс. гривен.
Сейчас в реестре участников Фонда насчитывается 67 банков.
Что еще стоит знать
Напомним, по словам экспертов, во время войны инвестиционная активность в Украине существенно или даже критично упала. Это, очевидно, является следствием военных действий и обнищания населения. Пока остается несколько вариантов инвестиций, доступных украинцам во время войны. Это — банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и военные облигации, покупка валюты или криптовалюты, золото.
Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.