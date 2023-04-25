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Украинцы активно несут деньги в банки: на сколько выросла сумма вкладов

25 апреля 2023 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежные вклады в банках — сколько денег украинцы держат на счетах
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен.

Такие данные приводят в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Наращивание вкладов в банках

Как отмечается, на начало апреля 2023 года общий размер вкладов граждан, в том числе и предпринимателей, в украинских банках достиг 1 062,0 млрд гривен, что на 0,6% больше, чем месяц назад.

В структуре общего объема вкладов физлиц на начало апреля-2023:

  • 647,1 млрд гривен (+5,5 млрд грн за март) — сумма вкладов в национальной валюте;
  • 414,9 млрд гривен (+1,1 млрд грн за март) — сумма вкладов в иностранной валюте.

Доля физлиц-предпринимателей составила 3,0%, а общий объем их вкладов — 117,7 млрд грн.

Рост ставок по депозитам

В то же время продолжается тенденция роста ставок по новым депозитам в гривне. Процентная ставка по вкладам корпоративного сектора за месяц выросла до 13,4% (+1,3 п.п. за месяц, +5,8 п.п. за первый квартал), по вкладам населения — до 11,4% (+ 0,6 п.п. и + 3,2 п.п. соответственно).

Также улучшается срочность депозитов. По данным на конец февраля, доля срочных вкладов повысилась с 26,7% до 29,4% на конец 2022-го. В марте процесс привлечения срочных депозитов должен был ускориться.

Депозиты в валюте

Кроме того, в Украине объем депозитов в валюте увеличился на 459 миллионов долларов (+2,5%), до 18,7 миллиарда долларов. Это максимум, начиная с февраля 2015 года. 85% прироста депозитов обеспечил корпоративный сектор, в то время как прирост депозитов населения был умеренным. В целом с начала войны (март-2023 против марта-2022) депозиты в гривне выросли на 261 млрд грн (+26,5%), в валюте на 3 млрд долл. (+19,3%).

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

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