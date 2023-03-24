Микрокредиты в Украине — граждане активно берут деньги в долг во время войны

Количество оформленных микрозаймов снова начало расти

Украинцы в течение прошлого года активно возвращали задолженность по микрокредитам. Хотя за время войны сумма таких долгов сократилась на несколько миллиардов гривен, количество оформленных микрозаймов снова начало расти.

Об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Ситуация на рынке микрокредитов

Как отмечается, в 2022 году сумма долгов по микрокредитам сократилась на 5 млрд гривен. Если в начале прошлого года она составляла 13,1 млрд. гривен, то начало этого года — уменьшилась до 8,05 млрд гривен.

Примечательно, что большая половина расчета за задолженность приходилась на второе полугодие — 3,4 млрд гривен (67%).

В целом в прошлом году микрофинансовые организации выдали почти втрое меньшую сумму займов: 23,9 млрд гривен против 65,1 млрд гривен до войны.

В среднем сумма кредита составляла 4439 грн.

Несмотря на то, что общий долг уменьшается, число микрозаймов снова начало расти к концу года, в четвертом квартале. Зафиксировали на 30% больше новых договоров и вдвое больше суммы выданных средств по сравнению с третьим кварталом.

В прошлом году украинцы заключили 5,3 млн кредитных договоров. В среднем за месяц брали почти полмиллиона микрозаймов. В 2021 году заключали 1,1 млн договоров в месяц.

Что еще следует знать

Напомним, при этом украинцы не спешат рассчитываться по банковским кредитам — практически каждый третий заем в стране вовремя не погашается. Банки вынуждены прибегать к радикальным мерам.

Также мы писали, что ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли до 20,5% годовых по сравнению с январем, когда они составляли 19,5%. Ставки по валютным кредитам также выросли до 5,5%, в то время как в январе они были на уровне 5,9%.